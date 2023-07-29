美國宣布對台提供3.45億美元軍援，拜登首次動用“總統提取權”

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美國白宮7月28日宣布向台灣提供3.45億美元的軍事援助，這是拜登（Joe Biden）總統首次動用“總統撥款權”，以從五角大樓自身現有庫存提取防務物資的方式對台提供軍事援助。

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白宮在宣布這批軍援時表示，該方案將包括美國“國防部的防務用品與服務以及軍事教育和培訓”。據兩名美國官員向美聯社介紹，美方此番將對台提供便攜式防空系統、情報和監視能力、槍支和導彈。

美國國會議員一直在向五角大樓和白宮施壓，要求加快向台灣提供武器。目的是通過提供更多的武器裝備，提高用武力改變台海現狀的成本，以嚇阻中國的攻台計畫，威懾衝突地發生。

除了軍事援助外，美國還已批准向台灣軍售近190億美元包括F-16戰鬥機在內的裝備和服務。但這些武器的交付一直受到供應鏈問題的影響，新冠疫情爆發期間使該問題加重，並隨着俄羅斯全面入侵烏克蘭造成的全球國防工業基地壓力而加劇。

不同的是，這項援助是去年美國國會批準的總統授權的一部分，即從五角大樓現有軍事儲備中提取武器，這樣台灣就不必等待生產和銷售耗時。五角大樓也曾利用此類授權向烏克蘭提供了價值數十億美元的武器和彈藥。

2023財年《國防授權法》中，授權美國總統動用“總統撥款權”（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

據中央社報導，台灣總統府發言人林聿禪周六表示，感謝美國政府長期履行對台灣的安全承諾，台美將持續深化緊密的安全夥伴關係，促進台海及印太區域和平、穩定及現狀。