北京等地暴雨釀災 賴清德和陸委會表達慰問關懷

中國/台灣

颱風“杜蘇芮”侵襲中國後，北京、河北及天津等多地因暴雨釀災。統計顯示，北京和鄰近省份遭受的暴雨襲擊已知造成 至少20 人死亡，超過30人失聯。

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中央社報道，台灣陸委會周二（8月1號）表示，向當地受災民眾表達慰問關懷之意，另也提醒在陸台人多加留意自身安全。台灣副總統賴清德在推特上用簡體字發帖表示，他要向中國北京等多地因受杜蘇芮颱風環流影響成災，而失去親人的人們表示哀悼。期盼所有受到影響的人們能獲得援助，並儘快重建生活。

陸委會透過新聞稿表示，受到颱風杜蘇芮環流影響，北京等多地連日暴雨釀災，造成大範圍洪澇災損、人員不幸傷亡；向各地傷亡和受災民眾表達慰問關懷之意，期盼受災地區可早日回復正常生活。陸委會指出，總統府於當天轉達總統蔡英文的慰問關心，政府也已透過海基會對大陸表達慰問關懷之意，期盼災害可減至最低。根據陸委會所掌握的訊息，除少部分台商廠房受損外，尚無與台商或台人有關的災情傳出。

據中國官媒新華社1日報導，北京、河北及天津等地區連續降雨釀災，截至1日上午6時，北京有11人遇難、27人失聯；截至1日中午12時，河北有9人死亡、6人失聯。

台灣總統蔡英文周二晚間也在推特用簡體字發文，表達關心與慰問，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。