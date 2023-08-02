賴清德出訪巴拉圭 繞開華盛頓 過境紐約和舊金山

台灣/美國

台灣副總統賴清德8月12日啟程出訪友邦巴拉圭，據總統府記者會公布的消息，賴清德副總統此行以特使身份訪問巴拉圭，主要行程包括出席新任總統培尼亞的就職典禮，並將過境美國紐約與舊金山。由於賴清德同時也是執政黨民進黨的總統候選人，因此他往返過境美國的行程更加受到矚目。

台灣副總統賴清德於 2023 年 4 月 12 日在台灣台北舉行的新聞發布會上發表講話。

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台灣競選總統的主要候選人，幾乎都會安排訪問美國行程。不久前，賴清德在一場競選活動中表示：“當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。” 據金融時報報道，這番論述曾引起美方關注。

自從1979年美國和台灣斷交以來，包括台灣總統、副總統、行政院長、外交部長、國防部長這5位高階官員便受到潛規則限制，不得出現在華府。

針對先前有傳聞賴清德此行爭取過境華府，據自由時報援引外交部次長俞大㵢在記者會上表示，此行與美國協調過境事宜從一開始就沒有包括華府，或是周遭的維吉尼亞與阿靈頓，外界的訊息是不確實的。

美國在台協會（AIT）在維吉尼亞州的阿靈頓設有華盛頓總部。

針對賴清德過境美國可能引起北京反彈，俞大㵢則指出，政府高層出訪友邦過境美國，依照舒適、便利、安全、尊嚴的原則辦理，不應造成其他方的不舒服或加深彼此衝突的借口。

此前，中國駐美大使謝鋒先前在一場論壇中表示：“當務之急是堅決擋住賴清德“竄美”這頭正向我們衝來的“灰犀牛”。

美國國會眾議員湯姆·蒂法尼（Tom Tiffany）上周呼籲美國副總統哈里斯在賴清德過境期間安排會面，明確向北京表達干預美國外交政策是不受歡迎的。俞大㵢對此表示，相關行程還在規畫中，適當時間會向外界說明。

美國國務卿布林肯以及美國駐台最高外交官、美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也已分別表示，台灣副總統過境美國是長久以來的慣例，北京不該當作採取挑釁行動的借口。

外界普遍注意到，台灣將於明年1月舉行總統選舉，作為民進黨總統參選人的賴清德此次過境美國，美國接待賴清德的層級和規格將備受關注。《華爾街日報》曾報道說，拜登政府正努力避免因賴清德過境美國而與中國產生摩擦，因此賴清德此次可能低調過境。