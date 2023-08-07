賴清德回應 "疑美論”和“白宮疑賴論”：美國希望台灣出現親中政權嗎？

台灣副總統賴清德7日針對疑美論指出，過去幾十年來，美國幫助台灣經濟發展、守護台灣，且要並吞台灣的是中國，推開最好夥伴美國“是不智的”；他也回應“白宮疑賴論”說，美國立場是希望台灣出現親中政權，還是走向民主國家？這不難分辨。

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中央社報道台灣三立新聞台政論節目7日晚間播出對賴清德副總統專訪。對於台灣近期出現“疑美論”，賴副總統指出，過去幾十年來，美國幫助台灣經濟發展、守護台灣，且要並吞台灣的是中國、不是美國。他強調，不要為一時的選舉，去否定美國這個台灣的長期友人，推開最好夥伴美國“是不智的”。

賴副總統表示，疑美論應該從中國開始，原因是美中衝突，並希望藉此影響台灣選舉；目前蔡政府與美國的溝通非常順暢、彼此互信，美國在台協會（AIT）也長期跟台灣社會有溝通，美方了解多數台灣人民對美國的情感與信任。

至於“白宮疑賴論”，賴清德副總統指出，只要多思考國際情勢就不難了解，美國的立場是希望台灣出現一個親中政權，還是走向民主國家？這不難分辨。

是否擔心中國“以商逼政”影響總統大選，賴副總統說，中國真的沒有必要這樣做，台灣可以是協助解決中國內政問題的好幫手，對台文攻武嚇都是錯誤舉措；而台商若認為必須在中國繼續發展、都尊重，政府應該協助企業走入世界，並不是排除中國。

賴副總統談及俄烏戰爭時指出，烏克蘭在總統澤倫斯基帶領下，固然是在守護國土、保護人民，但基本上是在為民主而戰、為世界民主而戰；如果烏克蘭不保，俄羅斯、中國及北韓，甚至有一些國家的勢力勢必越來越大。

賴清德副總統說，台灣從俄烏戰爭學到的重要教訓，就是台灣一定要“做最好的準備、做最壞的打算”，台灣若不要成為下一個烏克蘭，就一定要做好準備，因為要和平就必須靠實力。

至於義務役期明年恢復為1年的爭議，賴副總統表示，蔡總統的規畫是基於全民國防理念，把義務兵役由4個月恢復到1年，這已是一個全民國防概念；是否要走向民兵系統則需進一步討論。

賴清德副總統強調，蔡總統任內為台灣走出一條道路，這些都屬於台灣的資產，他若擔任總統，一定會延續蔡總統路線；他希望民眾能夠支持這條道路，否則換政黨、國家方向就不同，在此情況下，對台灣到底是好是壞，可以很清楚看出來。