前副國務卿克拉奇再次訪台 加強美台經濟、科技關係

美台關係

美國普渡大學克拉奇技術外交研究所（Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue）周二宣布該所主席基斯·克拉奇（Keith Krach）將於8月9日到12日訪問台灣。克拉奇曾是美國前副國務卿，三年前，他作為40年來最高級別的訪台美國國務院官員對台灣進行了歷史性的訪問。而他再度訪台的目標是進一步加強美國和台灣之間的經濟、科學和技術關係，並表明對台灣民主的持續支持。

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據美國商業資訊（Businesswire）網站報道，克拉奇在一份聲明中說：“在我領導美國經濟外交工作的整個任期內，台灣一直是我們全球經濟安全戰略的核心，原因有三：第一，台灣就像是實現民主的燈塔，激勵着全世界的各個國家；第二，台灣卓越的技術創新證明了自由社會蘊含的潛力；第三，台灣是我們真正的朋友，也是倡導自由社會不可或缺的夥伴。”

為期4天的行程中，克拉奇將會與台灣政府高級官員、科技行業首席執行官和學術領袖進行交流。據報道，他此行有三個主要目標：首先，加強全球技術安全。克拉奇是全球技術安全委員會的聯合主席，該委員會彙集了來自美國和包括台灣在內的技術先進型民主國家的高級公共和私營部門領導人，以制定最終的全球技術安全戰略（簡稱“GTSS”）。

其次，啟動台灣創新與繁榮中心。作為全球科技安全戰略的產物，該中心將在克拉奇科技外交研究所的名義下成立。該中心的使命是通過提供技術專業知識和外交支持，增強台灣的繁榮、國際地位和主權。該中心將會通過其龐大的私營部門網絡連接美國的投資、人才和專業知識。台灣駐美國代表蕭美琴大使和國立陽明交通大學（NYCU）校長林奇宏最近造訪普渡大學後，這一倡議得到了推動。這一合作關係包含兩項重要的備忘錄，即普渡大學和NYCU在半導體領域的廣泛合作，以及克拉奇研究所和台北的公立研究型大學國立政治大學（NCCU）之間的廣泛合作。

最後，擴大台灣在全球可信技術網絡中的作用。在訪問期間，克拉奇將會通過擴大台灣在不斷增長的全球可信技術網中的參與，繼續加強美台關係。這個由志同道合的國家、公司、機構和全球領導人組成的聯盟共同努力，通過創新和採用值得信賴的技術來促進自由。此前，作為美國的高級經濟外交官，克拉奇歡迎台灣加入民主國家清潔網絡聯盟；發起了李經濟繁榮夥伴關係（Lee Economic Prosperity Partnership）；建立了《美台科技合作協定》；促成了台積電向美國投資120億美元的里程碑式交易；並制定了2800億美元的雙邊《CHIPS和科學法案》。

報道指出，克拉奇的訪問根植於雙方共同的民主價值觀和普渡大學長達70年的交往歷史的基礎上，是通過發展經濟和技術夥伴關係來加強美台關係的重要一步。克拉奇的科技外交工作旨在鞏固台灣在全球舞台上的地位，並增加半導體等關鍵高科技領域的合作機會。

2020年9月，時任美國總統特朗普政府國務院主管經濟、能源與環境事務副國務卿的克拉奇首度訪台，由於當時他是40多年來訪台級別最高的國務院現任官員，引發了北京當局的高度不滿，中國解放軍也派出40架次戰機越過台灣海峽中線表達抗議。克拉奇卸任後，也遭到中國政府的制裁。