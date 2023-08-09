神准預測台灣大選 日本學者小笠原欣幸入選“世界尊敬百大日本人”

日本學者小笠原欣幸因預測台灣選舉準確，在台灣被稱為“選舉之神”。他被美國“新聞週刊”（Newsweek）日本版最新一期雜誌選為世界尊敬的百大日本人之一。

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據中央社報道：美國“新聞週刊”日本版最新一期雜誌刊載 “世界尊敬的百大日本人”專輯，日本國立東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸入選。小笠原入選的理由是因為他以正確預測台灣選情聞名，在台灣被稱為“選舉之神”。

2020年台灣總統選舉時，小笠原在選前半年內曾訪台6次進行觀選，選前2天，國民黨總統候選人韓國瑜與蔡總統分別舉辦的凱道大型造勢晚會，他都親自參與體驗；他預測總統蔡英文得票率57.7%，與實際得票率57.1%僅相差0.6個百分點，幾乎完全命中。在立委席次方面，小笠原預測民進黨62席、國民黨37席、民眾黨5席、時代力量3席，無黨籍和其他黨派6席，他的預測與最後結果只有民進黨與國民黨有一席的誤差。

小笠原在2016年大選就曾精準預測得票率，他選前預測得票率為蔡英文56%、朱立倫32%、宋楚瑜12%，選舉結果則是蔡英文56%、朱立倫31%、宋楚瑜13%，僅朱與宋得票率落差約1個百分點，被各界推崇為“神人級預測”。

小笠原9日在臉書報喜時表示，自己感到非常驚訝、非常高興。他由衷感謝台灣朋友們的長期支持和鼓勵。

小笠原欣幸是日本一橋大學社會學博士，現任東京外國語大學副教授，日本台灣學會會員兼理事。研究專長為台灣政治、台灣選舉、地方政治、兩岸關係等，是東京大學東洋文化研究所教授松田康博主持的 “兩岸關係研究小組”與早稻田大學台灣研究所教授若林正丈主持的“台灣政黨政治史研究小組”成員。

與小笠原一同被選為“世界尊敬的百大日本人”還有動畫大師宮崎駿、建築設計大師隈研吾、足球明星三笘薰、女星菊地凜子、今年2月去世的漫畫大師松本零士等。