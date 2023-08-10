印度陸海空三軍前參謀長在台灣參加印太安全論壇

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印度陸海空三軍前參謀長8月8日出席了在台灣舉行的“凱達格蘭論壇—2023印太安全對話”。印軍三位新近退役的軍種主官在台北參加地區安全論壇，這在印度尚屬首次。

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消息人士向印度ThePrint新聞網介紹稱，印度陸軍前參謀長納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）、前海軍參謀長卡拉姆比爾·辛格(Karambir Singh）和前空軍參謀長巴達烏里亞(RKS Bhadauria) 是私人訪問，但應台灣外交部邀請。

上述三人均已從印軍退役，其中納拉瓦內曾在2021年12月至2022年4月期間擔任過印軍參謀長委員會主席。印度總理莫迪2019年設立國防參謀長一職，以強化陸海空三軍之間的協調。在此之前，印度軍方最高官員是參謀長委員會主席。

卡拉姆比爾·辛格周二在論壇上談到當前的全球安全形勢以及台灣海峽和平與穩定對印度和世界的重要性。他續稱，中國的“好戰和使用硬實力進行恐嚇”令印度感到不安，“新德里不希望中國在其他地方複製其在南中國海的做法”。

卡拉姆比爾·辛格表示，當今世界似乎是在自我挫敗，“讓人想起冷戰時代，甚至可能更加令人擔憂”。他認為，台灣海峽正在變成地緣政治對抗的“震中”。

卡拉姆比爾·辛格在發言中說，“如果台灣海峽爆發衝突，其影響肯定不會僅限於海峽，而是會在全球範圍內造成嚴重的地緣政治和經濟後果，其嚴重程度遠遠超過烏克蘭衝突”。

卡拉姆比爾·辛格補充說，對印度來說，任何衝突都會產生嚴重的“與地緣政治和經濟安全有關的直接和次要影響”。他提出，各國需要生存和競爭，而不要陷入大國競爭和“冷戰思維”的持續“負向螺旋”，這種思維有時會淹沒理性。

在談到印方立場時，卡拉姆比爾·辛格說，“印度選擇不捲入這場大國對抗，專註於自己的核心利益，建立戰略自主權，不是通過‘過去不結盟’，而是通過‘多向結盟’、基於問題的趨同與合作”。他談到，“由某些國家主導世界對我們不利，中印邊境實際控制線地區的對峙已經持續了三年，這是一個拐點，磨練了印度對中國的競爭技巧。”

據《今日印度》報導，印度當權派越來越多地認為台海衝突將對印度及其經濟產生不利影響。印度國防參謀長阿尼爾·喬漢（Anil Chauhan）辦公室已要求三軍在危機全面爆發時為印度提供建議和選擇，作為更大規模學術活動的一部分。印度奉行“一個中國政策”，與台北沒有正式外交關係。