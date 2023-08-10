德國補貼台積電 對中國的依賴開始減弱？

台灣芯片公司台積電在德累斯頓建廠，德國政府預計將補貼50億歐元。對英特爾和英飛凌，德國政府也有類似補貼項目。此舉引發爭議。

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《新奧斯納布呂克報》問道：這一切值得嗎？今天沒有人能認真回答這個問題。 當然，所提到的公司都是行業領先者。 可以肯定的是，全球範圍內對芯片的需求將會增加。 雖然大眾、寶馬和戴姆勒目前仍然是當地經濟引擎的推動者，但鑒於人工智能、移動和能源發電的發展，這種情況可能在中期內發生變化。 那麼，相關公司最好就在國內，是吧？ 是和不是。 是的，因為如果生產更加分散並且全球經濟不再那麼依賴中國對台灣的態度，這當然會有所幫助。 但是：生產並不等同於研究和創新。 如果你按照打造計畫製造芯片，你就無法自動改進它們或發明新的芯片。 但研發不會在德國進行。 這意味着：柏林不僅應該參與生產基地的競標戰，同時還應該加大對本國創新的投資，投放更多的研究資金，更多的卓越資金，更多的初創企業資金。

科堡出版的《新報》認為：在理想的商業世界中，不需要像現在大規模流入德累斯頓一家芯片工廠那樣的補貼。 但今天已經不可能再談論這樣的世界了。 美國、中國以及歐洲這三個世界最大經濟體正在發放巨額國家補貼，以增強自己的經濟實力，相互制衡對方。

《萊比錫人民報》表示：新的芯片廠是否會真正推動汽車行業的發展，供應商的需求是否會如希望的那樣增加，還有待觀察。 但新的芯片廠不僅僅是對微電子基地德累斯頓的投資，更是對撒克遜精神的投資。薩克森州似乎再次擁有競爭力。 突然間，它又是個人物了。 這種影響不應被低估，

柏林《每日鏡報》認為：德國政府投資台灣芯片廠。 鑒於與中國的緊張關係，這是一項正確且重要的投資。德國對中國的依賴終於開始減弱。