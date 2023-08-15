台灣F-16實彈炸射偏離目標海巡艇官警遭震波衝擊

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台灣空軍一架雙座F-16V戰機9日在屏東九鵬外海執行炸射任務時，因所投擲的炸彈偏離目標區過遠，加上炸彈威力強大，爆炸的震波影響到在周邊海面負責警戒、防止漁民闖入的台灣海巡署巡邏艇。台灣空軍參謀長曹進平中將今天(15日)在記者會上對此表達歉意。

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台灣軍方近期在屏東九鵬海空域，密集實施精準彈藥射擊測考，恆春海巡隊一艘35噸的巡防艇，8月9日下午奉命開往演習區邊緣南側的水域，為實彈操演實施警戒。操演過程中，一架F-16戰機，奉命針對靶船投擲MK84兩千磅炸彈，這項科目並沒有雷射精準導引，標定輔助，而是戰機以俯衝的方式，運用瞄準器投擲炸彈後，再把飛機拉高脫離。

然而俯衝投擲出去的炸彈，嚴重偏離目標區，並沒有炸中靶船，而且，靶船、偏離的彈着點，以及在操演區域外戒備的海巡艇，三者呈一直線。以至於炸彈爆炸後，聲波、震波，嚴重衝擊到在巡邏艇上執勤的官警。

台灣空軍平時訓練或是正式操演，都是使用模擬炸彈或500磅炸彈，以減少殺傷力，維護海面船隻安全，只有年度精準武器射擊或是漢光演習，才會正式使用2000磅通用炸彈。當天任務是以錦江級軍艦作為靶艦，進行炸射任務。

這次所使用的MK-84「兩千磅型通用炸彈」，是專為美國海空軍高速戰機設計，是目前台灣空軍殺傷力最強的炸彈，爆炸後除了會產生恐怖的爆震波及殺傷碎片外，產生的彈坑直徑可達18公尺，深度5公尺，目前F-16戰機最多一次可掛載4枚，威力驚人。

事後有海巡署官兵在臉書發文，提到「炸彈在身邊爆炸」，甚至傳出空軍疑似將海巡艦艇誤當作靶船；還說，實際彈着點就在巡邏艇官兵的目視範圍內。國民黨台北市議員楊植鬥表示，有海巡弟兄向他爆料，說有人因此出現爆炸幻聽，必須接受心理治療。

台灣國防部今天上午舉行記者會，空軍參謀長曹進平指出，這架任務機所進入的攻擊航向，與海巡署的警戒艇和炸射標靶，確實在同一軸線，所以海巡艦艇的官兵會感覺戰機抵近；曹進平承認，當時飛行員在進行炸射科目時不精準，因此有不符合規範等違失情況，空軍會追究相關人員責任。

他並表示，已經詢問過海巡人員，當下在目視範圍中都沒有看見彈着點，初步分析，彈着點和海巡署的巡邏艇，仍有幾海里的距離，炸彈並不是落在巡邏艇的旁邊。

他強調，空軍對此表達歉意，同時也會將事件詳細分析，納進作戰整備參考，同時以此為案例精進。

另有台灣的軍事迷今天在屏東九鵬基地外，目睹軍方實彈射擊疑似愛國者二型防空飛彈時，其中一枚飛彈發射後不明原因在空中爆炸。

曹進平中將也證實，上午在執行某彈種實彈射擊時發生異常引爆，後續將詳查原因。