台灣“極機密”開發並試射導彈傳射程可抵南京？

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空軍2023年度“重要操演”東南部地區於8月15日正式開打，一連三天在東部海空域進行空對空、空對海、海對空、地對海以及地對空實彈射擊操演， 今天16日凌晨4時50分左右，中科院九鵬基地又發射一枚查無資訊的“極機密”導彈，據傳是“雄二E巡弋飛彈（雄升）”，不少軍事迷驚呼“可以打到南京那種？”

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據台媒自由時報今天報道稱，九鵬“極機密”射擊傳“雄二E”飛彈，射程可及中國南京！

據該報，九鵬基地繼15日愛國者飛彈試射，今天凌晨4時50分左右，又發射一枚查無資訊的“極機密”飛彈，發射後疑似“第二段”不點火後墜海，相當神祕的發射時間及兩段式點火方式，引發軍武愛好者討論，加上連內部資料公布都僅稱“oo飛彈”，更引發外界無限遐想空間，認為就是敏感的雄二E巡弋飛彈。

該報稱，台灣國防部在兩年多前預算案中，便公開承認台灣有地對地的巡弋飛彈“增程型雄二E飛彈”已可量產，常被說為台版的“戰斧巡弋飛彈”，仿效美國在歷次戰爭中大建奇功的戰斧飛彈，雄二E從反艦雄二飛彈基礎上開發，其長度和直徑約介於雄風三型飛彈和美國戰斧巡弋飛彈之間，2011年的射程公開說法為600公里，並以3000公里為目標增加射程距離。

該報稱引據了解，“雄二E飛彈”的600公里版本射程可達香港、澳門、廣州、長沙、福建、上海、南京等東南沿岸重要的城市，以及深入腹地攻擊長江三峽大壩。

雄二E地對地巡弋飛彈，從陳水扁總統時期開始研發，卻因攻擊性問題頻頻受美方勸阻與干涉，美方延長軍用精密零組件審查期、封鎖部分關鍵組件並受技術管制。台灣還發現美方技術手冊只有方向正確，其中的分析過程數據都是故意給錯的，後續改良，雄二E的“鯤鵬引擎”才獲得關鍵突破。

自由時報稱，目前，雄二E型有A彈和B彈，A彈射程為500公里，B彈射程為1000公里，增程型將超越1000公里。外傳，目前雄二E已部署240多枚，不過此案高度機密，無法確切知道實際數量。而近年測試的則是雄二E增程型。根據先前國防部向立法院報告內容顯示，“雄風二型”反艦飛彈、“雄升”飛彈共用生產線，以中科院新設飛彈生產廠房生產時，上述彈種的年產量可自81枚增至131枚。該報稱，軍方並未直接公布“雄升飛彈系統”的個別量產數量，技巧性的宣示反而更加引起外界的想像空間。