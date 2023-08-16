路透社稱北京特別不喜歡賴清德 賴清德則在巴拉圭警告台灣大選或遭干預

台灣/賴清德/巴拉圭/美國/中國

台灣副總統，民進黨總統候選人賴清德在訪問巴拉圭期間表示，中國針對台灣副總統賴清德過境美國而採取的任何軍事行動都將是中國試圖干涉台灣選舉。而台灣官員報告，中國可能在本周發起軍事演習，以賴清德在美國的過境為借口，在明年大選前恐嚇選民，讓他們“害怕戰爭”。

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台灣副總統稱中國針對他的美國過境採取軍事行動來干擾選舉。

據路透社今天報道稱，聲稱台灣是自己領土的中國特別不喜歡賴清德，賴清德過去稱自己為“台獨務實工作者”。他是下一任總統的候選人，並至此民調領先者。

據台灣官方中央通訊社稱，賴清德已經於周二經紐約抵達巴拉圭，賴清德對記者表示，美國的此類過境是例行公事，中國沒有理由利用此作為“口頭和軍事恐嚇台灣”的借口。賴清德稱，“如果中國以過境為借口，再次發起口頭和軍事恐嚇或其他威脅手段，那就證實了國際媒體有關中國試圖以軍事威脅干預台灣選舉的報道。”

不過，賴清德表示，他對台灣人民有信心。

台灣國防部周二表示，尚未看到中國在台灣島附近進行任何大規模演習。

今年4月，台灣現總統蔡英文從加利福尼亞州回國後，中國在台灣周圍舉行了軍事演習，她在從中美洲回國的途中會見了美國眾議院議長凱文·麥卡錫。

中國此次譴責了賴清德的紐約之行，並稱他是分裂主義“麻煩製造者”。

台灣和美國都試圖對賴清德在美國的過境保持低調，賴清德表示，與美國官員會面“沒有特別安排”。

中國認為台灣是其最敏感、最重要的政治和外交問題，也是中美摩擦的一個持續根源。中國國防部長李尚福周二在訪問莫斯科時舉行的一次會議上表示，“在台灣問題上玩火、妄圖‘以台制華’註定會失敗”。

賴清德在巴拉圭參加該國新總統的就職典禮。該國是僅有的13個與台灣保持正式外交關係的國家之一。

賴清德在他的臉書頁面上發布了他在亞松森與美國內政部長德布·哈蘭德、西班牙國王費利佩六世和巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦握手和聊天的照片。他們也出席了同一場活動。

路透社說，中國稱台灣無權與他國建立國與國關係，並一直試圖除掉台灣僅存的外交盟友。洪都拉斯曾經是台北的堅定朋友，今年三月卻轉而與北京建立關係。