賴清德回程過境舊金山 稱築和平燈塔

台灣/美國/賴清德

台灣副總統賴清德在訪問巴拉圭後返回台灣途中在美國西海岸城市舊金山短暫停留。此前賴清德去程是在美國紐約作停留。台灣副總統賴清德在訪問舊金山期間承諾，將以和平為“燈塔”，以民主為嚮導。據路透社說，這是中國譴責的賴清德此行的最後一站。

廣告 繼續瀏覽後續

在舊金山站，台灣副總統賴清德稱將以和平為“燈塔”。但聲稱台灣是中國領土的中國譴責了賴清德在美國的過境，並稱賴清德是分裂分子和“麻煩製造者”。

在向支持者發表題為“建設創新繁榮國家”的演講時，賴清德稱讚台灣芯片製造商在全球技術供應鏈中的關鍵作用，並表示他將把台灣變成亞洲的矽谷。

賴在周四在台灣電視台直播的講話中說：“我在這裡向大家承諾：未來，我將竭盡全力，以和平為燈塔，以民主為羅盤，帶領台灣不斷前行。”賴清德說：“我們有一個共同的目標，那就是讓台灣成為民主世界的最有價值球員。”賴清德引用美國體育術語“最有價值球員”。

據賴清德表示，“無論順境還是逆境，台灣在過去幾十年裡都與民主社會緊密地站在一起。台灣從來都不是孤獨的。”他還說，台美關係“前所未有地好”。

演講結束時，人群高呼“到台灣”和“當選”，指的是台灣一月份的選舉，賴清德是民意領先者。

路透社說，美國在台協會（AIT）主席勞拉·羅森伯格（Laura Rosenberger）出席了與支持者的宴會，AIT是一家處理非官方關係的美國政府運營的非營利組織。羅森伯格表示，拜登政府致力於擴大台灣與志同道合的盟友和夥伴的接觸。羅森伯格說：“台灣是美國維護全球和平與穩定（包括台灣海峽）的重要夥伴。”

據羅森伯格稱，“維護這種和平與穩定是美國長期兩岸政策的核心內容，我們對幫助台灣增強自衛能力的承諾是堅如磐石的。”

美國與台灣沒有正式關係，但有法律義務向台灣提供自衛手段。

台灣官員表示，中國本周可能在台灣附近進行軍事演習，以賴清德在美國的中途停留為借口，在明年大選前恐嚇選民，讓他們“害怕戰爭”。

周四，負責包括台灣在內的地區的中國人民解放軍東部戰區在官方社交媒體賬戶上發布了一段視頻，讚揚中國軍隊戰鬥準備工作，視頻顯示部隊衝進海灘，飛機跟蹤一架美國海軍飛機。路透社說，雖然沒有直接提及台灣，但其中一個場景顯示中國水手在甲板上觀看一艘台灣軍艦和台灣海岸警衛隊船隻。