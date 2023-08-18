兩次過境美國 台灣副總統賴清德完成出訪回返

台灣/賴清德

台灣副總統賴清德周五結束對美國的敏感過境訪問，他在返回台灣主要國際機場桃園機場後表示：“因為大家的努力，台灣的力量越來越強大，向國際社會展示了台灣是一股向善的力量，國際社會確實非常關注台灣。”此前中國曾試圖阻止賴清德過境美國但沒有成功。

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據路透社今天報道說，台灣副總統賴清德從敏感的美國中途停留返回。中國對此表示譴責，中國聲稱台灣是中國領土，並譴責賴清德在美國的過境訪問，稱賴清德是分裂分子和“麻煩製造者”。

據台灣官員表示，中國本周可能在台灣附近進行軍事演習，以賴清德在美國的中途停留為借口，在明年的總統選舉前恐嚇選民，讓他們“害怕戰爭”。但迄今為止，台灣尚未報告中國在該島附近有新的任何異常的軍事行動。

在中美之間緊張局勢加劇的情況下，最近幾周雙方在亞洲出現了一系列軍事姿態和聯合演習。周四，日本政府報告稱，包括驅逐艦在內的 11 艘中國和俄羅斯海軍艦艇已穿越日本南部沖繩島和宮古島之間的水域，這條水道對於進入太平洋和東海至關重要。

這些島嶼位於台灣以東，沖繩是美國主要軍事基地的所在地。

據一位熟悉該地區安全規畫的人士告訴路透社，中俄艦隊對駐沖繩美軍進行了模擬攻擊，並進行了奪取戰略要地的演習。消息說，截至周四晚間，美國羅納德·里根號航空母艦也位於距離台灣東海岸約 800 海里（1,500 公里）的海域。

日本聯合參謀部發言人表示，不知道中國和俄羅斯艦隊進行過任何此類模擬。

賴清德在往返巴拉圭的途中僅在美國過境，先是紐約，然後是舊金山，前往巴拉圭參加新總統的就職典禮，巴拉圭是與台北保持正式關係的僅有的 13 個國家之一。

在美國期間，賴清德向台灣社區發表演講，並會見了美國在台協會（AIT）的官員，該機構是美國政府運營的非盈利組織，負責處理非官方關係。

在定於明年一月份舉行的選舉中，賴清德是台灣下一任總統的熱門人選。現總統蔡英文在兩屆任期後不能再次參選。

路透社說，中國特別不喜歡賴清德，因為他此前曾發表過“台獨務實工作者”的言論，賴清德在競選過程中承諾維持現狀，並提出與北京進行會談。

今天下飛機後，賴清德只順便提到了他在美國的中途停留，而是集中討論了巴拉圭以及他在那裡獲得的支持的承諾。賴清德對迎接他的台灣民眾說：“感謝你們對國家和社會的貢獻，讓台灣能夠非常進步、自信和尊重地走向國際社會，贏得國際社會的支持。”