台灣公開點名中國造假文件 破壞賴清德出訪

台灣/中國/賴清德

台灣副總統賴清德結束出訪友邦巴拉圭行程，今天清晨搭機返抵桃園機場，國安人士指出，賴清德出訪期間，中國造假台灣金援巴拉圭文件，與中國於7月16日與21日在《Reddit》、《8kun》等境外論壇炒作“台灣申入CPTPP公文外泄”，手法雷同，顯示兩案均屬中國相同集團執行，意圖破壞台巴兩國邦誼，以及傷害民眾對政府外交政策信任。

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自由時報今天引述台灣國安情資顯示，賴清德8月14日抵達巴拉圭之際，外國匿名貼圖網站Endchan帳號《angryman》就開始散布“台灣金援巴拉圭”偽冒文件，經大量異常帳號於爆料公社、X社群（原推特）等平台大量加工轉傳，部分異常帳號也同步於《PTT》、《mobile01》等論壇傳散“台灣將援助巴拉圭3.2億美元”、“台灣簽署協助巴拉圭建社宅”等假訊息，讓不知情國人誤信分享，在國內輿情擴散。

媒體日前報導，中國為削弱賴清德外訪成果，積極拉攏中南美洲地區媒體，展開針對台灣的負面外宣，主要策略包括“傳播正面中國、貶低台灣的訊息”、“與巴拿馬等國家媒體締結短期合作協議”，以及“與周邊國家傳媒協同合作，擴大影響力”等。

該報稱，國安人士分析，中國也透過中國海外傳媒公司，與巴拉圭《ABC色彩報》、《最新時刻報》等主流媒體簽訂為期1個月的短期租約，傳散“反對台灣政治人物殘害巴拉圭穩定”、“巴拉圭不歡迎台灣政治人物選舉作秀”等，圖謀將此次出訪定調為“選舉行程”，並由《人民日報》海外版、《中國環球電視網》等中媒向全球發送，擴大傳散。