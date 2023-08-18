法律面前台灣將軍刑罰不一樣 佔用洗衣機判12年 淪大陸間諜平均判18個月

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台媒新頭殼今天發表林保華觀點文章，稱少將侵佔洗衣機領刑期如同大間諜；此案與台灣的間諜罪相比較，台灣軍中共諜案件層出不窮，連總統專機“空軍一號”也被滲透，拘押了一名少校。這些案件屢在各級法院遭到輕判，台灣破獲的軍事間諜平均刑度為18個月（約一年半），反觀歐美民主國家高達230個月（約19年），相差12.7倍。文章問台灣的法官問題，是缺乏敵我意識，還是其他什麼。

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據新頭殼刊載的林保華觀點文章，台灣金門防衛指揮部前少將參謀長林帝志，2018年、2019年間，涉嫌把公家洗衣機寄運回台灣家中、公酒私用、浮報餐費等違失，被依貪污治罪條例偵辦，國防部再依陸海空軍懲罰法核定撤職、停用3年、停役。經檢察官提起公訴，金門地方法院審酌其犯後均無悔意，以觸犯侵佔公用財物罪，判處有期徒刑12年，褫奪公權3年，全案可上訴。該文問然而因此而判他12年徒刑，是不是太重了？

該文將此案與台灣的間諜罪相比較。正好，因為中國對台統戰滲透日益嚴重，我國雖有國安五法及《反滲透法》，但軍中共諜案件層出不窮，連總統專機“空軍一號”也被滲透，拘押了一名少校。然而國安案件屢在各級法院遭到輕判，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲在今年5月初揭露統計數據，台灣破獲的軍事間諜平均刑度為18個月（約一年半），反觀歐美民主國家高達230個月（約19年），相差12.7倍。

該文說，還有的間諜可以易科罰金了事，幾萬塊錢的罰款，他們的主子協助幾萬個間諜獲釋都沒有問題，這不是國際大笑話嗎？為此台灣基進黨在8月16日召開記者會痛批，“國家安全法”已在2022年三讀修正通過，但行政院迄今沒有公布施行，現在仍使用舊法來縱放共諜，呼籲應儘快公布讓新法生效。

行政院的回應是，國安法部分條文於今年4月生效，其餘條文將待國科會完成國家核心關鍵技術認定後，一併由行政院公布施行日期。

然而前台聯立委羅志明、前海軍少將夏復翔被控遭中共吸收，涉嫌在台發展共諜組識，率領退役將領赴中國，除落地招待，還接受對岸宣揚統戰觀念，依違反國安法遭起訴。高雄地院在今年8月初僅認定夏復翔發展共諜組織未遂判刑5月得易科罰金，羅志明獲判無罪。為此檢方將提上訴。

文章問這應該不涉國科會的技術問題吧？

該觀點文章稱，前海軍士官長吳朋憲從2016年9月8日起至2018年10月1日，涉嫌刺蒐情報人員身份等機密，高等法院指吳承認犯行、具悔意、無前科，應無再犯之虞，判他有期徒刑2年、緩刑5年，須向公庫支付20萬元；海軍將吳記兩大過汰除。但經上訴，今年2月高檢署合議庭認為吳朋憲涉犯兩罪，且犯罪時間長、次數也多，犯案情節並不算輕，高院判決過輕，今年8月上旬上訴成功，更一審改判2年8月徒刑。

立法院去年5月三讀通過《國家安全法修正案》，替中國或境外敵對勢力竊取國家核心關鍵技術之營業秘密，或取得後使用、泄漏，最重可關12年、罰1億元。將這些間諜的判罪，與上述侵佔7990元洗衣機而判12年，兩者相較，是否太不成比例？

據林保華觀點的該文章稱，目前國安部門與檢調在偵辦共諜方面取得了不少進展，最近連續起訴多宗共諜案，有的像一串粽子那樣。然而如果法律不完善，尤其是法官有問題，辛辛苦苦抓獲的共諜被輕縱，不但對不起辦案人員，還打草驚蛇，更是嚴重的國安問題，尤其目前正在處於總統、立委選舉時刻，正是共諜活躍時刻。法官的問題，是缺乏敵我意識，還是其他什麼。

文章又問，對這些恐龍或龍恐法官，涉及司法改革，多年下來司法院還拿不出辦法嗎？