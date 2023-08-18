蔣介石的重孫稱去中國續辦雙城論壇

台灣/中國/雙城論壇/蔣萬安

台北市市長辦公室18日報告，台北市長蔣萬安將於本月底訪問上海，參加一年一度的雙城論壇。路透社說，此次訪問將是在台灣與中國關係遭凍結的背景下進行。蔣萬安是蔣介石的重孫，此前競選台北市長時曾許諾，如果中國軍機擾台，他將不會去中國續辦雙城論壇。但現在，他強調，越是兩岸緊張，越是要去對話。

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台北市長將訪問中國，而中國與台灣的緊張關係一觸即發。

儘管自台灣總統蔡英文 2016 年上台以來，中國一直拒絕與台灣政府對話，中國指責她是分裂分子，但城市間的交流一直在持續，直到因新冠病毒疫情大流行而中斷。

儘管如此，自去年底取消與新冠病毒大流行相關的邊境管制以來，蔡英文政府一直謹慎地嘗試重新開放不太敏感的民間聯繫，旨在向中國表達善意。今年2月，一群上海官員對台灣台北進行了低調訪問。

傳統上主張與中國保持密切關係的主要反對黨國民黨的台北市市長蔣萬安將於8月29日至31日前往上海，參加2010年首次舉辦的台北-上海城市論壇。台北市政府表示，國民黨新星蔣萬安將率團出席此次論壇，今年論壇的主題是“新趨勢、新發展”。

自新冠病毒流行病控制解除以來，國民黨一直在努力恢復與中國的接觸，並表示，鑒於台灣問題的緊張局勢，現在比以往任何時候都更需要對話。

中國聲稱台灣是其領土，一直在台灣附近進行軍事活動，包括定期向台灣周邊空域派遣戰鬥機。蔣萬安今天在台北說，“當台海局勢緊張時，我們更需要溝通和交流，雙城論壇可以成為這樣的平台。”

路透社說，仍是國民黨資深黨員的台灣前總統馬英九今年3月成為自1949年共產主義革命以來第一位訪問中國大陸的現任或前任台灣領導人，他表示希望實現和平並改善關係。

消息說，馬英九將明年的大選定位於選擇戰爭與和平。