法新社：台灣誓言大選取決人民 非“惡霸鄰居”中國

台灣大選

法新社台北消息，台灣外長吳釗燮周六（8月19日）指責中國試圖“左右”台灣明年舉行的大選。同一天，中國解放軍在台灣周圍發動了軍事演習。

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法新社報道說，吳釗燮今天透過外交部官方推特 X（原 Twitter）平台，以英文縮寫JW推文寫道，“中華人民共和國已經明確想要影響台灣即將舉行的全國大選，但選舉應取決於我們的人民，而非惡霸鄰居，看吧，中國應該舉行自己的選舉，我相信他們人民會很興奮。”

台灣外長指出，中國恣意干預台灣民主大選的行徑，民主國家應認清中國威權主義擴張的野心。

據中國官方新華社報道，周六，中國啟動了海空聯合巡邏和海空軍繞台灣島軍事演習。

周六下午，台灣軍方表示，已發現42架中國軍機侵入該島防空識別區，8艘中國艦艇也參加了演習。

過去一年，北京加大了對台灣的政治和軍事壓力，包括幾乎每天都有軍機和軍艦出現在台灣周邊地區。

作為民進黨總統參選人的台灣副總統賴清德一結束出訪巴拉圭行程，中國解放軍東部戰區就宣布在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，並稱這項行動是對“台獨”分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

這項最新的軍演被視為對賴清德訪問巴拉圭期間過境美國的回應。

目前，賴清德也被認為是 2024 年 1 月台灣總統選舉的支持度領先者。

法新社指出，中國不喜歡賴清德，他曾經公開表示自己是“務實的台獨工作者”，但北京認為台灣是中國的一省。

另據台灣外交部下午發布新聞稿表示，中國政府以台灣政府高層過境美國為借口，恣意在台灣周邊進行海空軍演等軍事挑釁行動，並將兩岸經濟合作架構協議（ECFA）武器化，以經濟脅迫綁大選，對於中國威權政府的粗暴介選行徑予以最嚴厲譴責。

同時，也籲請民眾不分政治立場，共同團結捍衛台灣的民主價值，唾棄中國的介選行為，以自由的意志迎接台灣的民主選舉。