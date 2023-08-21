中國暫停台芒果輸入 台灣：不符國際慣例 呼籲對話解決

中國又禁台灣芒果

中國再次對台灣農漁產品啟動禁令，國台辦周一（8月21日）宣布台灣芒果檢出有害生物，即日起暫停輸入。台灣農業部隨後表示，2018年至今，僅今年有2批芒果被檢出，低檢出的比例，卻用最強的手段禁止輸入，不符國際規範。

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中國國台辦發言人朱鳳蓮21日表示，今年以來，海關從台灣輸入的芒果中，截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，並說這個有害生物一旦傳入，將對農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

據中國官媒環球網報導，為了從源頭防範風險，海關總署決定即日起暫停台灣芒果輸入，並已由「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的聯繫管道通報台灣，要求台灣完善植物檢疫管理體系。

台灣農業部則發布新聞稿稱，針對中方屢次不符合國際慣例，未經科學性對話即任意中斷貿易的作法，台灣深感遺憾，農業部將持續透過雙邊管道呼籲中國儘速與台灣進行技術對話，尋求合理的解決方式，以儘早恢復芒果銷中。

據台灣農業部次長陳駿季對中央社指出，從時間軸來看，中國在今年6月15日、8月3日做了2次大洋臀紋粉蚧的通報，在接獲通報後有回溯調查，也在7月4日、8月17日回復處理措施。

陳駿季指出，若從檢出的比例，2018年至2022年是完全沒有檢出，今年有2批被檢出，2018年至今輸中芒果有5689批，僅2批被檢出，檢出比例約千分之0.5；低檢出的比例，卻用強度非常強的手段禁止輸入，不符國際規範。

陳駿季進一步說明，根據WTO規定，應該要要避免、降低對貿易衝擊，如國際上可以用熏蒸的方式處理大洋臀紋粉蚧，但中國卻用最強的手段，此舉不符經濟規範。

中央社報道說，台灣芒果今年種植約1萬6000公頃、產量17萬4000噸，今年外銷量約4000噸，佔總量約2.2%；而近5年平均外銷量佔比也約3%左右，代表芒果是內需型水果，因此對台灣農民的衝擊並不大。

台灣今年輸往中國的芒果約1000公噸，僅占產量約0.5%。加上今年芒果產季已接近尾聲，此次中國暫停台灣芒果輸入，對產銷影響有限。

值得注意的是，中國上述舉措在台灣副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國後確定落實。據路透社報導，農業不是台灣半導體經濟的主要組成部分，但農漁業紮根在傳統支持執政民進黨的南台灣。