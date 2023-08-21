台灣：2024 年國防預算將達創紀錄的 190 億美元

台灣/國防預算

台灣總統蔡英文周一（8月21號）表示，2024 年台灣的國防預算將達到創紀錄的 6068 億台幣（約合 190 億美元），這表明了台灣 "確保國家安全的決心"。

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綜合中央社和法新社報道，台灣總統府發布新聞稿表示，蔡英文總統當天下午在總統府聽取行政院《113年度中央政府總預算案》簡報。

蔡英文表示：“相較於2016年的3596億元，台灣明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6068億台幣，創下歷史新高，佔GDP比率也可望達到2.5%。台灣必須持續強化自我防衛能力，展現自我防衛的決心，確保國家安全與利益，也爭取更多國際支持。”

根據官方數據，台灣明年度國防總體預算預算將比 2023 年的 5863 億台幣高出 3.5%。

據蔡總統說，這幾年台灣國防改革也逐步展現成果。陸軍八輪裝步戰鬥車，今年底將完成683輛的撥交，首批M1A2T戰車也將出廠。空軍的勇鷹號高教機已經完成16架交機。F-16A/B型戰機性能提升，今年底將完成全數141架改裝工程。海軍、海巡的國艦國造，到今年底，將交船91艘各式艦艇，而第一艘潛艦原型艦，也可望在下個月如期下水。

台灣內閣將於周四公布 2024 年政府預算，然後提交議會批准。

法新社報道，台灣島一直生活在中國入侵的威脅之下，中國認為台灣是自己的領土。自蔡英文2016年上台以來，北京加大了對台灣的威脅和政治經濟壓力。

去年，時任美國國會眾議院議長的南希-佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國軍隊在台灣周邊發動了大規模軍事演習，4月份蔡英文訪問美國時，中國軍隊再次發動軍事演習。

台灣副總統賴清德是即將舉行的總統大選的領跑者，北京對他最近在美國的兩次停留做出了反應。上周六，隨着中國在台灣島周圍進行新的軍事演習，緊張局勢加倍。

台灣國防部稱，在這些演習中，有 45 架戰鬥機進入了台灣防空區，九艘中國船隻也參與了演習。