台灣宣布放寬對中國遊客的限制

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台灣周四（8月24號）宣布，作為恢復兩岸旅遊交流戰略的一部分，將放寬對中國商務旅行和有組織團體旅遊的限制。 台灣已經在新冠疫情危機後於 10 月重新開放邊境旅遊，但中國遊客被排除在外。

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負責北京與台北關係的台灣政府機構陸委會周四宣布，從下周一開始對來自中國大陸的商務旅行 "放寬限制"。在風險可控及做好配套前提下，自9月1日起恢復旅居及留學第三地陸籍人士申請赴台從事觀光活動。

據台灣移民署統計，疫情前的2019年，第三地陸籍人士赴台觀光達9.3萬人次。

陸委會並宣布，推動恢復兩岸團體旅遊規畫，初期規畫陸籍團客來台每天限額2000人次；從宣布日起，以1個月為準備期，將視大陸回應再確定實施日期。

為了留出 "準備時間"，中國旅行團將在一個月後恢復組團，但陸委會發言人詹志宏沒有給出確切日期。

詹志宏說："台灣旅行團可以到中國旅遊，但基於對等原則，最初的人數上限為 2,000 人。”

目前，只有台灣散客可以訪問中國，中國也也不允許其國民參加有組織的旅行團。

當被問及這一改變是否反映出台北希望緩和與北京非常緊張的關係時，詹志宏回答說，台灣希望 "重新啟動雙方在各個層面的交流"。

他說："我們今天決定宣布團體旅遊政策。我們已經邁出了第一步，希望他們（中方）能做出積極回應"。

自 2016 年親台政黨蔡英文當選總統以來，來自中國大陸的遊客人數急劇下降。

據台灣旅遊業者協會會長李榮浩稱，在 "Covid-19 "大流行之前，中國遊客佔台灣旅遊業的三分之一以上。據他評論，目前的情況並不健康，但“與 Covid-19 無關"，他認為台灣所宣布的措施非常不充分。"他強調說："我們需要更多的中國遊客，旅遊業正在遭受損失。

據法新社， 2016 年蔡英文就任總統後，北京與台北的關係惡化，近年來北京加大了對台灣島內的政治和軍事壓力。

中國認為台灣是其領土的一部分，並表示有朝一日在必要時要以武力奪取台灣。

據台灣中央社，2019冠狀病毒疾病爆發後的2020年1月，面對來勢洶洶又情況不明的疫情，台灣對始自2008年的大陸居民赴台游暫時喊停。

此前的2019年，中國文化和旅遊部宣布，鑒於當時的兩岸關係，自當年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人游（自由行）試點。

3年疫情漸漸遠走後，大陸國台辦今年5月19日宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊旅遊業務。文旅部先前則發布通知，自2月6日起，重啟暫停3年的旅行社出境團隊游；文旅部辦公廳本月上旬並公布了第3批恢復開放的旅遊目的地，而3波名單中都沒有台灣。