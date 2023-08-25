微軟：中國黑客 "亞麻颱風"攻擊台灣數十家政府機構及重要行業

台灣，中國，網絡

美國科技巨頭微軟公司周四（8月25日）表示，一個設在中國的名為 "亞麻颱風"（Flax Typhoon）的黑客組織，出於間諜目的攻擊了台灣數十個政府機構和重要行業。除台灣外，該組織的黑客活動也針對東南亞、北美和非洲國家。

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法新社報道，微軟公司在其網站發文中說："'亞麻颱風'自 2021 年年中以來一直很活躍，其目標是台灣的政府機構和教育、戰略產業以及信息技術組織"，微軟表示，該組織 "設在中國"。

長期以來，台北一直指責北京通過對政府網絡的網絡攻擊對其進行間諜活動。

微軟在發文中說，他們觀察到的活動表明，黑客打算 "儘可能長時間地保持對（台灣）各種機構的存取訪問及進行間諜活動"。同時發文也表示，“微軟的研究人員沒有觀察到'亞麻颱風'利用其對台灣系統的黑客活動開展其他行動”。

微軟表示，除了政府機構外，亞麻颱風也針對“台灣關鍵製造和資訊技術組織”。同時，不僅台灣，東南亞、北美和非洲也是 "亞麻颱風 "黑客活動的 "受害者"。

今年 7 月，微軟公司也披露，同樣位於中國的黑客入侵了美國政府機構等約25個組織及個人的電子郵件賬戶，以尋找情報。微軟指此次攻擊出自一個設在中國名為 Storm-0558的組織所為，該組織專門從事 "間諜活動、數據盜竊和訪問代碼"。

此前澳大利亞、加拿大、新西蘭及英國當局也警告，中國的黑客行動可能正在全球發生，影響廣泛的基礎設施。