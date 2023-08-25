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微軟：中國黑客 "亞麻颱風"攻擊台灣數十家政府機構及重要行業

美國科技巨頭微軟公司周四（8月25日）表示，一個設在中國的名為 "亞麻颱風"（Flax Typhoon）的黑客組織，出於間諜目的攻擊了台灣數十個政府機構和重要行業。除台灣外，該組織的黑客活動也針對東南亞、北美和非洲國家。

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Le logiciel espion Pegasus, s'il est introduit dans un smartphone, permet d'en récupérer tous les contenus.
Le logiciel espion Pegasus, s'il est introduit dans un smartphone, permet d'en récupérer tous les contenus. © CC0 Pixabay/Lorenzo Cafaro
作者： 林蘭
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法新社報道，微軟公司在其網站發文中說："'亞麻颱風'自 2021 年年中以來一直很活躍，其目標是台灣的政府機構和教育、戰略產業以及信息技術組織"，微軟表示，該組織 "設在中國"。

長期以來，台北一直指責北京通過對政府網絡的網絡攻擊對其進行間諜活動。

微軟在發文中說，他們觀察到的活動表明，黑客打算 "儘可能長時間地保持對（台灣）各種機構的存取訪問及進行間諜活動"。同時發文也表示，“微軟的研究人員沒有觀察到'亞麻颱風'利用其對台灣系統的黑客活動開展其他行動”。

微軟表示，除了政府機構外，亞麻颱風也針對“台灣關鍵製造和資訊技術組織”。同時，不僅台灣，東南亞、北美和非洲也是 "亞麻颱風 "黑客活動的 "受害者"。

今年 7 月，微軟公司也披露，同樣位於中國的黑客入侵了美國政府機構等約25個組織及個人的電子郵件賬戶，以尋找情報。微軟指此次攻擊出自一個設在中國名為 Storm-0558的組織所為，該組織專門從事 "間諜活動、數據盜竊和訪問代碼"。

此前澳大利亞、加拿大、新西蘭及英國當局也警告，中國的黑客行動可能正在全球發生，影響廣泛的基礎設施。

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