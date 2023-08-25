台灣/中國/增加軍費

台灣即將卸任的總統蔡英文本周再次下令大幅增加國防開支，試圖在其卸任前加強對中國的威懾。一年前，她推動台灣軍費預算實現了近年來的最大增幅。

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據華爾街日報今天報道稱，台灣總統蔡英文下令再次增加軍費開支以威懾中國。蔡英文政府周四公布最新國防預算的同時，剛巧趕上中國宣布將在附近進行新一輪實彈演習，這似乎突顯出增加軍費的重要性。預算公布數小時前，美國國務院(State Department)批准新的對台軍售案。

台灣內閣提出明年的常規軍事預算為139億美元，另外還有29.7億美元的特別預算用於購買噴氣式戰鬥機和其他武器。如果立法機構如期批准，常規預算將比去年增加7.7%，為過去十年中同比增幅第二大，僅次於去年約11.3%的增幅。

蔡英文於2016年上台前的多年間，台灣軍費開支大體持平，那個時代人們認為爆發台海衝突的風險很低。

台灣海峽寬100英里，隔開了台灣島與中國大陸。但近年來緊張局勢持續升溫，北京方面加強在台灣海峽的軍事活動，某種程度上是為了回應蔡英文任內台北與華盛頓方面之間關係的升溫。

路透社稱，中國共產黨已誓言要收復台灣，在必要情況下將使用武力。中共從未統治過台灣，但稱台灣是中國領土的一部分。

蔡英文在她任內推動將台灣的軍事預算增加了近一倍，儘管公眾對於爆發衝突的可能性存在一定的擔憂和懷疑。分析人士說，烏克蘭戰爭表明切實存在遭威權鄰居無端入侵的可能性，這為蔡英文提供了理由。

儘管如此，一些軍事分析家表示，由於中國軍力明顯超過台灣，台灣需要把更多錢投到軍事上。3月份，中國公布2023年國防預算約為2,247.9 億美元，是台灣的16倍。

根據擬議的增幅，台灣2024年的基線國防開支將略低於GDP的2%，包括特別預算在內這一比例為2.5%。這遠低於美國去年軍費佔GDP的比例3.5%，也低於該地區其他國家的比例。

新加坡是另一個島國，其軍隊在台灣訓練，該國國防開支相當於GDP的2.8%。韓國與台灣一樣，毗鄰一個具有威脅性的專制鄰國，韓國國防開支相當於GDP的2.7%，同時還受益於美國的大規模軍事存在。

台灣公布最新國防預算前，美國國務院表示已批准一項價值5億美元的對台武器出售計畫，其中包括用於F-16戰鬥機的紅外跟蹤系統。

台灣國防部周四表示，這套裝備將增強其噴氣式戰鬥機跟蹤和探測遠程目標的能力，並稱其為台灣空戰能力的“大幅提升”。台灣空軍目前擁有100多架 F-16，預計還將接收幾十架。

中國軍隊每天都在台灣周圍空域出動飛機，促使台灣戰機緊急起飛響應，在一定程度上推動了台灣防務支出的上升。台灣媒體曾報道，空軍有一大筆航油賬單尚未支付。

華日稱，任期限制將迫使蔡英文在明年5月份卸任台灣總統。隨着任期接近尾聲，她越來越直言不諱地談論中國入侵的風險，以及台灣需要做好自衛準備，而不是僅僅寄希望於他人來救援。

本周三，蔡英文在金門的一個午餐會上對現場的軍隊領導人、退伍軍人、他們的家人和後代說：“台灣政府必須落實國防改革、推動國防自主，不斷提升國防的戰力和韌性。”

就在蔡英文結束在金門活動的幾小時後，中國宣布在福建省沿海面向台灣進行為期兩天的新一輪實彈演習。新一輪實彈演習於周四開始，此前中國於上周末在台灣周邊進行了一次巡邏演習，北京方面稱此次演習旨在對台灣副總統賴清德最近過境美國表達不滿。賴清德目前是接替蔡英文的最熱門人選。