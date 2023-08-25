台灣宣布蔡英文將出訪斯威士蘭 中國軍機迅即擾飛

台灣/斯威士蘭

台灣總統府今天公告，台灣總統蔡英文將於9月初訪問台灣在非洲唯一的官方外交盟友斯威士蘭，並稱以此加強雙邊關係。

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蔡英文發言人 Olivia Lin 表示，蔡英文將於 9 月 5 日前往斯威士蘭，並出席該非洲國家獨立日和國王姆斯瓦蒂三世生日的慶祝活動。屆時，蔡英文將與該國國王會面，參觀當地一家醫院和其他台灣資助的項目，然後於 9 月 8 日返回台北。

台灣總統府發言人告訴記者，此訪旨在加強雙方合作，並表明台灣對該長期盟友斯威士蘭的重視。

斯威士蘭是正式承認台灣而不是中國的 13 個國家之一。

自布基納法索於2018年承認北京之後，斯威士蘭也是台灣在非洲的最後一個官方外交盟友。

自蔡英文2016年上台以來，中國已經挖走了台灣的九個外交盟友。

據法新社今天稱，在蔡英文擔任總統任期至此，台灣與中國 大陸之間的關係惡化，蔡英文被指來自一個傳統上主張台灣獨立的政黨。

台灣宣布蔡英文將出訪後不到三個小時，台灣國防部就發現 22 架中國戰鬥機侵入台灣島周圍。據台灣國防部報告，其中13架飛機越過台灣與中國大陸之間的海峽中線或進入台灣的防空識別區（ADIZ）。

據法新社解釋，防空識別區與國家領空不同。 它的範圍與規模要大得多，旨在讓一個國家有更多的時間來識別潛在的敵對飛機並對入侵做出反應。