【視頻】台一退伍兵盛夏徒步環島旅行盼喚醒國防意識

台灣/全民國防

台灣一名剛剛退役的青年自7月初開始，全副武裝，徒步環島旅行，希望喚醒民眾的國防意識，為來自台海對岸的威脅做好準備。一個多月來，他已經在烈日下走過了900多公里。沿途引發行人關注。全副武裝徒步環島行動也在社交媒體引發熱議。歡迎點擊視頻，了解詳情。

視頻截圖：台灣青年退伍兵蔡宗霖以徒步環島旅行，呼籲民眾參與全民國防，為應對來自對岸的威脅做好準備。

廣告 繼續瀏覽後續

22歲的蔡宗霖不久前剛剛從台灣陸軍特航部退伍。7月8日，他重新穿上軍服，決定冒着盛夏高溫天氣，徒步走遍全島，向民眾宣傳國防意識，也號召台灣人團結起來。

幾年來，台海兩岸緊張情勢不斷升級。北京當局持續向台北蔡英文政府施加壓力，在台灣周邊接二連三舉行不同規模的軍事演習，令國際社會格外關注台海會否發生軍事衝突。但台灣人本身似乎並不像外界想象的那樣緊張。這種坦然令一些人擔心置身大國爭雄較量核心地帶的台灣人是否低估了來自對岸的威脅。

7月中旬，已經開始環島旅行十天的蔡宗霖以視訊方式接受台灣中央社記者採訪時表示，他希望通過環島行動，喚起各界對中共威脅的關注。

路透社8月25日刊出蔡宗霖環島旅行的視頻報道。此時，他的環島行程已經走過了900多公里。文章介紹說，沿途，這位在烈日下全服武裝的年輕人引發不少好奇，也迎來很多鼓勵。