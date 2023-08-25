賴清德：國際社會公認台海緊張升高根源在中國

台灣副總統賴清德星期五（8月25日）在一場記者會上表示，國際社會公認台海緊張局勢升高不能怪罪蔡英文總統或台灣，其根源在中國。

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作為台灣明年1月大選民進黨總統候選人的賴清德在台北民進黨總部舉行的一場記者會上表示：“國際社會了解最近的緊張情勢不是因為蔡總統或因為台灣，而是因為中國，” “我相信台灣人民會堅定地守護民主的價值，勇敢地決定自己下一任總統的人選”

賴清德本月前往台灣的邦交國巴拉圭訪問，往返在美國紐約和舊金山停留過境，他在過境美國期間接受彭博社採訪時曾表示，他如果贏得明年1月的總統大選，也不會尋求改變台灣目前中華民國的正式國名。賴清德和蔡英文都認為，台灣已經是一個獨立的國家，名字就是中華民國，因此沒有必要再次宣布獨立。

賴清德回到台灣之後，解放軍東部戰區立即在台灣周邊海空域進行戰備警巡和演習。對此賴清德表示，他對維護台海現狀的支持是“堅定不移”的，並重申如果贏得大選，他將確保印太地區的和平與穩定。他同時重申，他願意在“對等與尊嚴”的基礎上與北京對話。“真正的和平不能以放棄主權而換取交流和合作。”

賴清德24日晚間曾經接受台灣“年代向錢看”節目主持人陳凝觀專訪，賴清德日前說：台海已經是一個國際性問題，國際社會要管控台海的和平穩定，國際所畫的紅線，自然也應該是台灣的紅線；加上台灣是半導體強國，讓所有台灣議題走到國際議題化。

在兩岸互動上，賴清德說，台灣人熱愛和平、與人為善，希望跟世界每一個國家能夠作朋友，“包括中國在內，我們不希望成為敵人”。

至於此前曾提及若有機會可跟中國國家主席習近平吃飯，賴清德說，會提供待客套餐，就是蝦仁飯再加一杯全糖珍珠奶茶；他也想對習近平說，最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家、和平無價。賴清德指出，很希望跟習近平說，大家可以共同維護和平、創造幸福，這個是最重要的。中國是全世界第2大經濟體，如果經濟變壞會影響很多國家；中國是印太區域的重要一員，和平穩定其有責任，真的不必要對台灣兵戎相向或文攻武嚇，尊重台灣的人民在自由的意志下，選出自己的總統。

賴清德說，因為中國對台文攻武嚇、不放棄武力對台攻擊，台商自然而然會漸漸離開中國，這些政治上的決定會影響經濟上的後果；他衷心希望，中國在國家的方向、政治的作為上都能做調整，讓經濟能復甦，這樣對大家都好，繁榮的台灣可以帶動穩定的中國。

賴清德表示，他認為主權是最重要的，一定要先守護主權，在對等尊嚴的前提下，很樂意能跟中國交流往來。