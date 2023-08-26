台灣國防部稱中國無人機也擾台飛

台灣/中國

台灣國防部周六上午報告，過去24小時內發現20架中國空軍飛機進入台灣防空區，其中包括一架沿着台灣太平洋東海岸飛行的戰鬥機。無人機機型為TB-001無人機。

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上周六，中國在台灣周圍舉行了一天的演習，以憤怒回應副總統賴清德本月在美國的短暫停留。

台灣國防部還提供了有關周五中國軍事壓力活動的更多細節，稱參與的飛機包括 Su-30 和 J-10 戰鬥機以及反潛機。

根據台灣國防部提供的地圖顯示，中國一些戰鬥機和無人機飛越了台灣海峽中線，此前這是兩岸之間的非正式屏障，但在過去一年中，中國飛機經常越過這條線。

地圖顯示，一架TB-001無人機飛往台灣北部，進入太平洋，飛行線路沿台灣東海岸，然後沿着相同的飛行路線返回中國。

據路透社說，中國官方媒體將TB-001無人機稱為“雙尾蠍子”，並曾展示無人機機翼下裝有導彈的圖片，稱該無人機能夠執行高空、遠程任務。

4月，台灣曾報告稱同型號無人機已在台灣海域飛行。

台灣國防部本周表示，無法判斷中國上周六開始的演習是否已正式結束，因為北京方面尚未發表任何聲明。實際上中國繼續在台灣周邊進行軍事行動。

本周，中國譴責美國批准進一步向台灣出售武器，台灣也宣布計畫明年斥資 30 億美元購買包括戰鬥機在內的武器。

台灣尚未報告有任何中國軍用飛機進入台灣領空，但表示飛機已接近台灣的毗連區，即距台灣海岸24海里（44公里）以內。

據路透社報道，日本防衛省周五表示，已緊急出動噴氣式戰鬥機，監視在該國西南部沖繩島和台灣附近飛行的中國空軍轟炸機和無人機。