美國憂慮台灣內部因素恐成抵禦中國侵略隱憂

台灣/中國

根據美國國會研究部門的最新分析，台灣阻擋中國潛在侵略的能力，可能會因為國內政治和基礎建設方面的挑戰而受到阻礙。據中央社今天稱，這份評估是美國國會研究處數年來提出的第一份類似報告。

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彭博新聞引述美國國會研究處（Congressional Research Service）亞洲事務分析師康貝爾（Caitlin Campbell）在25日公布的新評估報告中說，台灣自2020年以來就是美國武器的最大買家，台美防務關係“也存在種種政治和軍事優勢”。但報告提到，緊張的軍民關係和其他諸多挑戰，可能會不利於台灣。

該報告擔心，也不清楚台灣人民面對中國侵略願意付出多少代價。

報告指出，台灣的“能源、糧食、水、網絡和其他重要基礎設施系統都易受外部干擾影響”，“有些觀察家認為民防準備程度不足，台灣軍方也難以招募新血、把人留住，以及培訓人員”。

中國軍方正為了導彈襲擊、佔領台灣偏遠領土、封鎖和兩棲登陸展開訓練；國會研究處的報告形容，兩棲登陸是“風險最大、最具挑戰性的行動”。國會研究處表示，中國也正加強在“灰色地帶”施壓，包括“持續、低層級、非戰鬥行動，分析師說，這些行動正一點一點破壞台灣的軍事優勢和備戰程度”。

最大的挑戰之一是，中國在承平時期於台灣附近執行的軍事行動，可能會削弱台灣判斷北京當局是否準備展開實質侵略的能力。據報告指出，萬一中國“利用這類行動來掩飾即將發起的攻擊，可能會大幅縮短台灣的反應時間”，這種操作也給了中國訓練和蒐集情報的機會。