前國民黨衛生署長今站台助選指台灣家暴自殺皆因民眾無法修理蔡英文 遭批混蛋話

台灣/選舉/楊志良

台灣前國民黨衛生署長楊志良27日出席主流民意大聯盟新竹造勢時，語出驚人稱當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾“沒辦法修理總統蔡英文”。

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據自由時報今天報道稱，前馬英九政府衛生署長楊志良今出席主流民意大聯盟新竹造勢，郭台銘也趁此機會宣布邀請楊志良加入其智庫，負責擬定一系列有關台灣人民健康身心、社會福利等政策。而楊志良在致詞時，提到台灣憂鬱症族群漸增問題，稱現在台灣有憂鬱傾向的有300萬人，確定罹患憂鬱症的有125萬人，而且一直在增加。

據楊志良聲稱：“還有我們現在家暴越來越多，有沒有人知道我們去年被家暴有多少人？我們台灣去年有12萬人被家暴。為什麼會家暴？因為我沒有辦法去修理蔡英文、沒有辦法去修理陳建仁（行政院長），因為他們有保鑣。那怎麼辦？就去修理比我更弱的人！（像是）打老婆、打小孩！”

該報稱，楊志良關於台灣人家暴是因沒法修理蔡英文成為家暴與自殺原因的說話，引發外界熱議，也遭致譴責。

民進黨立委鄭運鵬痛批，楊志良提供了一個莫名其妙讓家暴正當化的理由，醫學背景當過衛生署長的他，非常混蛋！”

民進黨立委範雲也怒轟，楊志良的發言嚴重傷害家暴受害者，對於家暴行為人行為的政治操弄，更是踐踏台灣過去數十年來，婦女團體在家庭暴力防治的倡議與努力。她說，一個前總統馬英九時期的衛生署長，任意將家庭暴力作為政治口水內容，對照他即將協助的郭台銘種種言行，只能說，民主制度給爛蘋果們太多機會，有錢有權就能任性傷害弱勢群體。

民進黨立委王定宇則痛批，為了政治鬥爭蔡總統，竟然說出“家暴、輕生”是因為不能修理蔡英文，這種荒謬不入流的言論是泛藍的主流民意？“小英總統的施政滿意度和執政成績是這個反智、亂扯的老人所屬的政府好多倍！”

目前尚沒有國民黨，民眾黨以及受楊志良站台相挺的郭台銘等方面對此作出反應。