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蘋果公司主要供應商富士康的億萬富翁創始人郭台銘今天宣布，將競選台灣 2024 年選舉的下一任總統，並表示希望確保台灣避免成為“下一個烏克蘭”。

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富士康創始人郭台銘宣布競選台灣總統，郭台銘是第四位參加明年一月份選舉的人，但他在宣布這一消息之前的民意調查數字使他遠遠落後於領先者、執政的民進黨現任副總統賴清德。

現年 72 歲的郭台銘於 2019 年辭去富士康董事長一職，並於當年首次競選總統，但因未能贏得台灣主要反對黨國民黨的提名憤而退出國民黨。

據路透社今天報道稱，國民黨傳統上傾向於與中國建立密切關係，中國政府聲稱台灣是自己的領土。

今年早些時候，郭台銘第二次競選國民黨總統候選人，但國民黨選擇了新北市市長侯友宜。

過去幾周，郭台銘一直在台灣巡迴造勢，舉行類似競選的集會，這加劇了人們對他計畫以無黨派人士身份參選的猜測。

郭台銘今天在台北會議中心在兩面台灣大旗下發表講話，痛斥民進黨。據郭台銘說：“在民進黨的統治下，這七年多的時間裡，在國際上，他們帶領台灣走向戰爭的危險。在國內，他們的政策充滿了錯誤。” 郭台銘說，企業家統治治理台灣的時代已經開始。

郭台銘在向台灣選民呼籲時說：“給我四年時間，我承諾給台海帶來五十年的和平，為兩岸互信打下最深厚的基礎。”

郭台銘警告，“台灣不能成為烏克蘭，我也不會讓台灣成為下一個烏克蘭。”

民進黨主張台灣獨立於中國，但民進黨領導的政府多次提出與中國進行對話談判，都遭到拒絕。

郭台銘在競選前活動中的主題是，避免與中國發生戰爭的唯一方法是讓民進黨下台。

根據選舉規定，郭台銘必須在 11 月 2 日之前收集近 30 萬選民的簽名，才有資格成為獨立候選人。中央選舉委員會將於11月14日審查簽名並公布結果。

不過，台北國立政治大學外交學副教授、國民黨前副秘書長黃桂波表示，郭台銘將進一步分裂反對派選票。他說：“非民進黨一方的任何分裂都意味着賴清德在一月份肯定會獲勝。”

台灣民眾黨的前台北市長柯文哲在民意調查中總體上排名第二，侯友宜排名第三。《我的福爾摩沙》在線報紙上周進行的一項民意調查顯示，郭台銘的支持率僅為 12%。

郭台銘再次呼籲反對黨之間“團結”，並敦促柯文哲和侯友宜與他坐下來討論聯手以擊敗民進黨贏得選舉的計畫。

國民黨對郭台銘的參選表示“極度遺憾”，並敦促國民黨人支持該黨候選人侯友宜。柯文哲表示尊重郭台銘的參選權利，但正在為自己的競選努力。

選舉臨近之際，台北和北京之間的緊張局勢加劇，中國在台灣附近定期舉行軍事演習，以宣示中國的主權主張。

富士康在中國擁有大量投資，當被問及郭台銘作為富士康大股東的利益衝突問題時，郭台銘表示，如果中國發動攻擊，他願意“犧牲”他在中國的個人資產。郭台銘稱，“我從未受過中華人民共和國的控制。” 據他說，“我不聽從他們的指示。”

據富士康在一份及時的聲明中說，郭台銘在四年前“交接棒”後，不再參與富士康公司的日常管理。