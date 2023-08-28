華日：賴清德警告稱中國企圖顛覆台灣政治制度

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現任台灣副總統賴清德說，中國正試圖破壞島內的民主制度，並稱國際社會認為兩岸近期緊張局勢升溫的根源在中國政府，而不是台北方面。這位台灣熱門總統候選人警告，中國將干預定於明年初舉行的一項關鍵選舉。

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據華爾街日報今天報道說，台灣總統候選人、現任台灣副總統賴清德上周五舉行新聞發布會並接受外國媒體的採訪。賴清德是在他出訪巴拉圭返回台灣不久後發表上述講話的，此次行程包括兩次在美國的轉機；巴拉圭是台灣剩餘的正式外交盟友之一。該新聞發布會是賴清德今年4月獲得民進黨黨內提名以來與外國媒體召開的首場發布會。

中國軍隊在台灣主島周邊組織了海空聯合戰備警巡，回應賴清德在紐約和舊金山的過境。中國政府稱此次戰備警巡“是對‘台獨’分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告”。台獨分裂勢力指賴清德所在的台灣執政黨民進黨。

華日說，賴清德目前在民調中擁有較大領先優勢。在中國政府和美國政府看來，賴清德是台獨的支持者，立場甚至比他的上司、台灣總統蔡英文更堅定。

台獨是中國政府的紅線。

中國共產黨從未統治過台灣，但稱台灣是中國主權領土的一部分，並誓言要統一台灣，必要時將使用武力。

賴清德上周五表示，他維持台灣海峽現狀的決心“堅定不移”。這含蓄回應了對有關賴清德可能會比蔡英文更有意識地改變現狀的擔憂。台灣與中國大陸之間的台灣海峽寬100英里。

賴清德表示，雖然北京方面試圖挑戰現狀，但民主國家仍團結一致，捍衛所共享的價值與利益。他將台灣形容為民主的燈塔，並誓言要與志同道合的國家進行更緊密合作。

他還重申了自己的主張，即台灣可以說已經是獨立的。賴清德表示，舉行大選意味着台灣已經是一個主權獨立的國家。

自蔡英文於2016年就任台灣總統以來，台灣與美國建立了更緊密的關係，代價是海峽兩岸關係惡化。北京方面則加大了在台灣問題上的言論攻勢，並加快了軍事活動步伐，幾乎每天都在台灣周邊空域出動軍機。

上周四，蔡英文提出了她任期內最後一次、也是台灣史上最高的年度國防預算，預算金額接近140億美元，目的是在她的第二個任期、也是最後一個任期於明年屆滿前加強對中國的威懾。

距離明年的台灣總統選舉還有五個月的時間，賴清德目前是最熱門人選，在與主要反對黨國民黨總統候選人侯友宜以及第三方政黨總統候選人柯文哲的三方角逐中，賴清德的民調支持率處於領先。

台灣民意基金會(Taiwan Public Opinion Foundation)的最新民調數據顯示，從選民支持傾向來看，目前賴清德的支持率為43.4%，相比之下，前台北市市長柯文哲的支持率為26.6%，現任新北市市長侯友宜的支持率為13.6%。該基金會被認為傾向於賴清德所在的民進黨。

儘管如此，分析人士表示，台灣政局出了名的多變，到明年1月選民投票時，賴清德的領先優勢可能會被削弱。

柯文哲、侯友宜和郭台銘都傾向於對中國採取不那麼對抗的態度，賴清德則對中國持較為懷疑的態度。賴清德稱他也願意與中國對話，甚至願意與中國領導人習近平共進晚餐。

華爾街日報稱，在上周五的新聞發布會上，賴清德表示，他注意到他的政治對手承諾通過談判和對話尋求和平。賴清德稱，在北京方面堅持自己是中國唯一合法政府、台灣是中國一部分的情況下，任何對話都不會帶來真正的和平。他說：“如果我們失去了主權，即使我們進行了交流與合作，我認為那也不是真正的和平。”他表示，他只願意與北京平等對話。