蔣萬安抵雙城論壇 對中國軍機擾台以及九二共識話題或以不是雙城交流推擋

台灣/中國/雙城論壇

台灣台北市長蔣萬安今天抵達中國最大城市之一上海參加雙城論壇。由於蔣萬安此前競選市長接受提問許諾共機擾台就拒絕去雙城論壇，出發前及抵達之日，中國軍機擾台日復一日，加之國民黨推動九二共識，台媒對蔣萬安提問蠢蠢欲動，就蔣萬安抵上海雙城論壇，台灣民進黨議員團要求蔣萬安在中國當面向中國當局提出交涉抗議。

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據自由時報今天報道稱，台北市長蔣萬安一行，在今（29）日陰雨的天氣中抵達上海參加雙城論壇，由上海市副市長華源到艙門口接機，兩人握手寒暄，神情愉悅；一行隨即前往上海洋山深水港（洋山港）四期參觀，由上海市台辦主任鍾曉敏、上港集團董事長顧金山陪同並聽取簡報。

據該消息，蔣萬安一行約百餘人，包含市府、企業代表，以及台北市議會議長戴錫欽、副議長葉林傳帶領的市議員陳重文、鍾沛君、陳政忠、張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰、陳宥丞、郭昭岩、耿葳、楊植鬥等人，於9點42分落地浦東機場，由上海市副市長華源到艙口接機。

一行人隨即前往上海洋山深水港，由上海市台辦主任鍾曉敏、上港集團董事長顧金山陪同並聽取簡報。由於簡報場地空間有限，並未安排媒體全程參與。

台北市長蔣萬安今（29）日抵達上海參加3天的台北上海雙城論壇，一早出發前受訪，提到兩岸現階段關係不平靜，過去因ECFA架構穩定雙方綿密經貿互動，但近年來農漁業產品銷售、商務的摩擦，迫切需要對話機制解決；下午他在上海老港環保生態基地參訪後受訪，被問到是否會向中方表達看法時，他的回答緊緊鎖定市政交流，不對市政之外的議題多做着墨。

據新頭殼的消息說，中國解放軍連日擾台，台灣國防部今天(29日)下午臨時發布解放軍在台海周邊空域活動最新動態，表示自上午9時至中午12時止，陸續偵獲解放軍殲-10、殲-16、空警-500、運-9及無人機等各型機計24架次出海活動，其中12架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另有5艘解放軍艦配合執行聯合戰備警巡。

據路透社今天報道稱，中國最新的軍機擾台與蔣萬安參訪雙城論壇發生在同一天。國民黨歷來主張與北京保持密切關係。蔣萬安的辦公室表示，市政府多次重申，“環境越困難，雙方越要溝通”。據台北市府稱，台灣人民想要的是和平與繁榮，這是人民的心聲，也是市政府的堅定立場。

蔣萬安在啟程前往上海前對記者表示，城市論壇是保持溝通渠道暢通、傳遞“和平價值觀”信息的好方法。

台灣執政黨民進黨台北市議員則發表聯合聲明，稱蔣萬安應“為台灣人民說話”，並要求中國停止軍事活動。

而且，就蔣萬安抵上海雙城論壇，台灣民進黨議員團要求蔣萬安在中國當面向中國當局提出交涉抗議。

據自由時報稱，對於台北市議會民進黨團聲明，認為蔣萬安應就近日中國加劇對台灣文攻武嚇一事，當面向中國表達抗議；隨行的市府發言人殷瑋表示，蔣萬安已公開宣示，珍惜民主，維護和平、創造繁榮的企圖心始終不變，“請議員放心”。

蔣萬安對於民進黨團的聲明要求，尚未做出回應；殷瑋則在第一時間回應說，“請議員放心，雙城論壇一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠、原則，進行交流。”據殷瑋還說，這次出訪，是報准中央才會參加，陸委會也曾說樂見雙城論壇續辦，也會給予支持。總統蔡英文也公開表達過兩岸要健康有序交流，民進黨總統參選人賴清德也說過要推動兩岸對話；民進黨議員可以放心，市府一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，進行交流。