拜登政府批准首度根據“對外軍事融資”，向台灣提供軍援

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據美聯社報導，美國拜登政府首次批准根據一般用於援助主權獨立國家的“對外軍事融資”（FMF）計畫，向台灣提供軍備轉讓，總值8千萬美元。美國國務院周三向國會通報了這一計畫。美國國務院稱，這些物資將“用於通過聯合和綜合防衛能力以及增強海域態勢感知和海上安全能力，以加強台灣的自衛能力”。美方官員強調，有關做法並非代表政策改變。

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拜登政府此次批準的涉台“對外軍事融資”計畫規模不大——在美國國會預留的20億美元中僅佔8000萬美元，不過它仍然可能會激怒中國。根據《2023年國防授權法》，美國國務院有權根據“對外軍事融資”管道，以贈款和貸款援助方式向台灣每年提供至多20億美元的資金，用於購買美國製造的武器和防務裝備。

美聯社報導指，美國以前對台軍售是根據其他授權批準的，並不一定涉及國家地位。不過，美國官員很快表示，向台灣提供“對外軍事融資”軍援並不代表政策的改變。中方肯定不會同意這一立場。

兩位美國官員在解釋這一變化時說：“美國向台灣提供對外軍售（FMS）已有多年。對外軍事融資只是讓符合條件的夥伴國通過對外軍售，或為數有限的國家通過對外軍事融資/直接商業合同（FMF/DCC）計畫購買美國的防務物品、服務和培訓”。這些匿名官員未被授權公開發表評論。

據美國官員稱，美方唯一一次根據“對外軍事融資”向非民族國家提供軍事援助是對總部設在埃塞俄比亞的非洲聯盟。美聯社獲得了這份通知的副本，其中沒有具體說明哪些軍事裝備或系統將由“對外軍事融資”支付，該計畫將美國納稅人的錢用於支付對外供應物資的費用。

但通知副本表示，可涵蓋的項目包括：防空和海岸防禦系統、裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道導彈和網絡防禦以及先進的通信設備。其還補充說，防護裝備、一系列小型、中型和重型武器系統、彈藥、裝甲車和步兵戰車也可能包括在內。除裝備外，“對外軍事融資”還可用於支持台灣軍隊的培訓。

美國眾議院外交事務委員會主席、共和黨人麥考爾（Michael McCaul）對此發表聲明稱，“我很高興拜登政府最終向台灣提供了對外軍事融資，從而進一步落實了我們兩黨共同提出的《強化台灣韌性法案》。這些武器不僅將幫助台灣和保護該地區的其他民主政體，還將加強美國的威懾態勢，確保我們的國家安全不受日益具有侵略性的中共的威脅”。