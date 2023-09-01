美議員在台承諾 ：任何對台單方面攻擊都將導致華盛頓採取 "堅決行動"

台灣/美國

美國聯邦眾議院軍事委員會副主席眾議員羅伯．惠特曼（Rob Wittman；共和黨 – 維吉尼亞州）將於2023年8月31日至9月2日率團訪問台灣。此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。

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美國在台協會AIT公布的資料顯示，羅伯．惠特曼率領的代表團同行成員包括眾議員卡洛斯．西門內斯（Carlos Gimenez；共和黨 – 佛羅里達州）以及眾議員珍．基根斯（Jen Kiggans；共和黨 – 維吉尼亞州）。此國會代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

法新社報道稱，惠特曼是負責監督美國軍方經費的軍事委員會共和黨副主席。他率領一個代表團對台灣進行為期三天的訪問正值美國剛剛首次批准向台灣提供直接軍事援助，激怒了中國。

中國聲稱對自治領土台灣擁有主權，近年來加大了對台灣的壓力，幾乎每天都對台灣進行空中入侵，並在台灣島周圍頻繁舉行軍事演習。台灣總統府提供的視頻顯示，羅伯．惠特曼周五在與總統蔡英文見面時表示，任何對台灣的單方面攻擊都將導致華盛頓採取 "堅決行動"。

他在周五的演講中說："蔡英文總統知道，任何對台灣的敵對和無端攻擊都將導致美國的堅決回應。 他補充說："我們知道，武力是對任何認為有機會在印太地區做錯事的人的最好威懾。"

惠特曼還說，“我可以告訴你，眾議院兩黨議員都致力於確保完成這筆 190 億美元的積壓對外軍售。”

據路透社，這是因為自去年以來，台灣一直抱怨美國延遲交付毒刺防空導彈等武器，因為製造商在烏克蘭與入侵的俄羅斯軍隊作戰時將物資轉向烏克蘭。這個問題也引起了一些美國議員和官員的關注。

01:47 美國聯邦眾議院軍事委員會副主席眾議員惠特曼 © 台灣總統府提供視頻截圖