日媒：台灣部隊8月在美國參加國民警衛隊主導軍演

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據日本《產經新聞》周六獨家報導稱，多名官員透露指，台灣部隊8月參加了在美國中西部密西根州由該州國民警衛隊主導的軍演。拜登政府希望增強台軍能力，以支持台灣在面對中國軍事壓力時的防禦。

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報導指，台軍參加了這次演習，演習由美國密歇根州國民警衛隊主導，於8月5日至19日舉行。超過7000人參加，其中包括多支外國軍隊的成員。軍演是在密西根州的訓練設施舉行。台軍人員參與的規模尚不清楚。美方還打算為加強預備役軍人訓練提供支持。

報導稱，美方也在台灣提供訓練支持，但這次台軍參與軍演的部隊規模，比之前與美方實施的訓練部隊規模似乎有所增加。這次是繼去年夏天之後，台美加深交流並提高互操作性。今後台軍派遣參與演訓的規模可能擴大。

報導還說，美方似乎希望通過使用國民警衛隊而非聯邦軍隊（通稱美軍），主要是考慮到不要太刺激中國。2014年俄羅斯並吞克里米亞後，美國國民警衛隊曾向非盟國烏克蘭武裝部隊提供培訓。

拜登政府上月底批准了對台出售總費用約為5億美元的F-16戰鬥機紅外搜索與跟蹤系統以及其他裝備，這是自拜登上任以來第11次對台軍售。數日後，拜登政府決定首次通過一般用於援助主權獨立國家的“對外軍事融資”（FMF）計畫，向台灣提供軍備轉讓，總值8千萬美元。

美國國務院表示，這筆物資將“用於通過聯合和綜合防衛能力以及增強海域態勢感知和海上安全能力，以加強台灣的自衛能力”。美方官員強調，有關做法並非代表政策改變。