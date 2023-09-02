郭台銘“因個人因素”辭任鴻海董事 賴清德：兩岸不必如此下去

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鴻海科技集團（富士康）周六晚間發表聲明表示，鴻海創辦人郭台銘因“個人因素”，宣布辭任該集團董事。此外，民進黨總統參選人賴清德在周六播出的一則專訪中說，台灣多年來持續對中國表達善意，期盼中國能理解“兩岸不必如此下去”，因為台灣可以幫助中國，繁榮的台灣有助於中國的進步與穩定，期盼兩岸能對等交流。

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郭台銘8月28日宣布參加台灣2024年大選，並指出4年前已將鴻海經營權交出去，這期間他完全沒有管公司。據中央社報導，鴻海周六通過聲明表示，鴻海一直以提升公司治理為目標，在本屆董事會9席董事當中，已有過半數5席的獨立董事，所以郭台銘辭任董事後，無須立即補選董事。

鴻海指出，郭台銘於49年前創立鴻海公司，帶領集團深耕技術研發、創新營運模式，成為全球最大的電子製造服務企業，鴻海深深感謝郭台銘近半世紀以來，對集團以及全球電子產業的貢獻。該公司稱，郭台銘4年前正式交棒給專業經理人，鴻海就在原先紮實基礎上，繼續的成長、茁壯，去年營業額突破新台幣6兆元、今年的現金股利也創下1991年上市以來新高，可以說是全球大型企業中非常成功的傳承案例。

“主流民意大聯盟”發言人黃士修當晚向中央社表示，郭台銘4年前就退出鴻海經營層，僅掛名董事，但仍決定辭去該職以宣示決心，重申參選是獨立於政黨和鴻海之外。黃士修說，“郭台銘現在只是一名鴻海股東，這也是郭台銘宣示決心，參選獨立於政黨與鴻海之外”。

據中央社報導，賴清德在民視周六播出的專訪節目中談及兩岸交流時稱，其實是中國關起大門、並非台灣，國際社會也認為兩岸情勢升高，問題出在中國；且過去前總統陳水扁曾希望對中國釋出善意，中國卻選擇“聽其言觀其行”，總統蔡英文也表達交流善意，中國依然沒有接受，“中國是真的要繼續這樣下去嗎？對他（中國）沒有好處”。

賴清德說，中國其實應該要感謝台灣人民，因為中國經濟這20年、30年來突飛猛進，最大的外資來自台灣，赴中國的人才人數也多，等同帶給中國人才、資金、科技還有專業，可說是展現善意；而日前河北淹水，他與蔡英文都表達關心，台灣民眾更出錢出力。

賴清德說，期盼中國在他當選後，可以理解到兩岸其實不必如此下去，因為台灣可以幫助中國，繁榮的台灣有助於中國的進步與穩定，只要維持對等尊嚴，台灣很樂意跟中國交流合作，增進兩岸民眾的福祉。不過，他也強調，如果中國交流的前提是“要逼台灣放棄主權”，那將是強人所難。

賴清德還提到，台灣民眾可以去比較不同政黨所提出的兩岸交流主張，無論是提出簽訂“服貿協議”或是“九二共識”，基本上都是走回頭路，只有實力，才有可能確保主權、確保和平。