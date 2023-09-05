聯合報生物戰劑新聞 台北司法稱會議紀錄為偽造文件但不起訴

台灣

聯合報今年7月報導行政院曾開會討論研議生物戰劑，撰稿的高姓記者被告發偽造文書等罪。就聯合報7月報導政院曾開會討論研議生物戰劑多篇內容，台灣總統府、行政院等發文駁斥，要求更正錯誤訊息遭到拒絕。北檢認為，聯合報報導提到的“會議紀錄”是偽造的，但涉案記者高男誤信為真，無不法犯意，處分不起訴。消息稱假造文件不是高男所為，但沒有提及假造文件源頭。此案或不了了之。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天稱，聯合報7月間報導，有消息來源指出，美國要求台灣國防部預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，並由行政院召開秘密會議建立研發病毒能力，開發生物戰劑。總統府、國防部、外交部及美方皆發文駁斥。聯合報則透過聲明表示，有盡查證義務及平衡。

民進黨立委參選人謝佩芬、吳崢7月18日到台北地檢署，按鈴告發撰稿的高姓記者涉嫌刑法業務登載不實及偽造變造公文書罪。

高男偵訊時指出，報導依據的“會議紀錄”是認識多年的友人拿給他的，友人過去提供的消息都很正確，讓他很信任，基於保護消息來源及新聞倫理，不便透露友人身分。他曾向國防部軍事發言人查證生物戰劑之事，發言人回復沒有要研發。

檢察官偵辦期間函詢行政院秘書長、國防部、衛福部、農業部，證明報導中提到的“會議紀錄”是偽造的，且所謂美方要求台灣研發生物戰劑，更非事實。

檢方指出，高男向國防部發言人查證時，並未將所謂的“會議紀錄”翻拍照片傳給發言人，未具體詢問文件真偽，查證過程難謂充分、周全。

檢方表示，高男取得的“會議紀錄”，第1頁即明載會議主席是前行政院長蘇貞昌，且為跨部會會議，依高男長期從事政治記者工作的資歷，當可知悉此為行政院層級的會議，但僅向國防部發言人查證，卻未向行政院查證文件真偽，高男報導前的查證尚有疏漏。

檢方認為，高男主觀上信任消息來源所提供文件的正確性才撰寫報導，且相關報導中也有平衡刊登政府相關部門的回應，雖然就會議紀錄文件真偽的查證有疏失，但難以認定高男主觀上有偽造文書的不法犯意，且無實據可認定會議紀錄為高男偽造，今天將高男不起訴處分。