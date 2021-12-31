史上最溫暖 英國跨年日氣溫達攝氏15度

（法新社倫敦31日電） 英國氣象局表示，英國今天氣溫徘徊在攝氏15度，創下英國史上最溫暖跨年日紀錄。

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英國氣象局（Met Office）發言人狄克森（Stephen Dixon）說，英格蘭北部約克郡（Yorkshire）村莊拉伊希爾（Ryehill）今天上午11時測得攝氏14.9度氣溫，打破2011年在威爾斯（Wales）創下的前一個最溫暖跨年日攝氏14.8度紀錄。

英國氣象局其後又在推特（Twitter）發文指出，位在東密德蘭（East Midlands）地區的林肯郡（Lincolnshire）村莊康寧斯比（Coningsby）今天測得攝氏15.3度，「意味今天是英國有史以來最溫暖跨年日」。

包括首都倫敦和卡地夫（Cardiff），英國有數座城市今天氣溫預報都達到攝氏15度。英國氣象局表示：「英國各地在非常溫和天候下結束2021年。」

英國國家氣候資訊中心（National Climate Information Centre）科學家肯頓（Mike Kendon）在英國氣象局發布的概要當中指出，今年整體來說，氣候比以往平均，稍微溫暖和乾燥些。

英國氣象局說，2021年「很可能擠進自1884年以來的歷來英國最溫暖前20個年分之列」，顯示「我們的氣候正在暖化」。

© 2021 AFP