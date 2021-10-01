史嘉蕾喬韓森為分紅告迪士尼 和解金傳逾11億

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（法新社洛杉磯30日電） 好萊塢女星史嘉蕾喬韓森與迪士尼今天宣布和解。史嘉蕾喬韓森因「黑寡婦」的票房分紅問題，翻臉提告合作多年的迪士尼。匿名消息人士聲稱，和解金額超過4000萬美元。

法新社報導，根據7月在洛杉磯法院提交的訴訟書，36歲的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）有權從漫威電影「黑寡婦」（Black Widow）獲得一定比例的票房收入。史嘉蕾喬韓森是全球片酬最高的女演員之一。

這部超級英雄電影原定去年在大銀幕上映，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而多次延後，好不容易在今年7月上映，但迪士尼（Disney）也同步透過串流平台Disney+播出這部影片。

史嘉蕾喬韓森指稱，這項播映策略違約，使她短少了數百萬美元收入。

迪士尼則反駁，這項控訴毫無根據，並嘲笑她「冷酷無視疫情帶給全球可怕與長期的影響」。

雙方今天表示，已解決彼此歧見，但並未對外透露和解條件。

史嘉蕾喬韓森發表聲明說：「我很高興化解了與迪士尼的分歧。」

她說：「我為雙方多年來的合作成果感到無比自豪，並且非常享受與團隊的創作關係，我期待未來延續雙方合作關係。」

迪士尼影視製作公司（Walt Disney Studios）董事長柏格曼（Alan Bergman）說，他「很高興」能達成「相互共識」，並期待與史嘉蕾喬韓森在「不久後的一些專案上合作」。

娛樂新聞媒體Deadline引述不具名消息人士說法報導，雙方和解金額「超過4000萬美元」（約新台幣11億1390萬元）。

© 2021 AFP