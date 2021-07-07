史瓦帝尼動亂 聯合國籲全面調查違反人權行徑

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（法新社日內瓦6日電） 非洲國家史瓦帝尼民眾街頭抗爭期間發生致命暴力，聯合國今天示警，呼籲對所有違反人權行徑展開獨立調查，對象包括史國執法單位。

法新社報導，史瓦帝尼上周街頭抗爭升溫，當局派出維安部隊前往鎮壓。聯合國人權辦公室表示，有人投訴史國維安部隊「動用過度且非必要的武力」。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）在日內瓦告訴媒體，有人宣稱警方使用真槍實彈，她同時強調，有通報直指示威民眾趁火打劫、蓄意破壞。

她說：「雖然據報目前情勢已緩和，但我們仍擔心可能有進一步動亂。」

非洲南部內陸國家史瓦帝尼，舊稱史瓦濟蘭。一名25歲法律系學生據稱死於警察之手後，今年5月首度暴發街頭示威。

然而，當抗議人士上周升高抗爭活動，要求這個非洲最後一個君主專制國家進行政治改革，政府派出軍隊來驅散人群。

一段未經證實的錄影顯示，安全部隊開始打人。當地公民社會與反對團體聲稱已經有數十人喪生。

國際特赦組織（Amnesty International）指控史國安全部隊行徑是「對人權的迎面痛擊」，並說至少20 人死亡。

但史國政府則表示，目前為止沒有接獲官方通報有任何傷亡。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP