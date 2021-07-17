史瓦帝尼國王任命新總理 街頭再爆抗議示威2死

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（法新社曼吉尼16日電） 史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世忽視人民要求民主改革的呼聲，今天任命克利奧帕斯（Cleopas Dlamini）接任總理。社會運動參與者說，政府再度鎮壓抗議活動，造成至少兩人喪命。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）宣布，曾任公務人員退休基金執行長的克利奧帕斯將接替已故的戴安柏（Ambrose Dlamini），出任總理。戴安柏去年12月因為感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝。

這是恩史瓦帝三世自國家陷入動亂後首度發表公開演說。

他向聚集於Ludzidzini王宮外的群眾說：「我祈禱，我能有一位幫助國家恢復正常、振興經濟的人選。我要向全國宣布，新任總理是克利奧帕斯。」Ludzidzini 王宮位於首都姆巴巴內（Mbabane）以南約20公里處。

在恩史瓦帝三世發表演說前，抗議群眾再度走上第2首都曼吉尼（Manzini）街頭。社會運動參與者說，警方朝群眾開槍，造成至少兩人中彈，另逮捕15人。

非洲最後一個君主專制國家史瓦帝尼，上月爆發要求民選總理等改革的暴力示威，警方與抗議群眾爆發衝突，造成至少27人喪命，演變成史瓦帝尼史上最嚴重的騷亂之一。

© 2021 AFP