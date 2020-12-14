史瓦帝尼總理戴安柏 確診後去世

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（法新社約翰尼斯堡13日電） 台灣非洲友邦史瓦帝尼的政府在聲明中表示，總理戴安柏（Ambrose Dlamini）在確診後，今天於南非的醫院過世。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測結果呈陽性反應兩周後，戴安柏本月1日搬到南非並住進醫院。當時副總理馬速庫（Themba Masuku）表示，戴安柏情況穩定，對於治療的反應良好。

馬速庫在聲明中表示：「王室已命我將戴安柏總理不幸過世的沉痛消息昭告全國。他在南非的醫院接受醫療照護，但於今天下午過世。」馬速庫並未詳細說明戴安柏的死因。

戴安柏曾在11月中宣布他確診染疫，但他表示自己感覺良好，沒有出現癥狀。

戴安柏是商人出身，也是政治圈的新人。他在2018年10月底獲任命為總理，在那之前，他是行動通訊業者MTN Eswatini的執行長。他也曾在銀行業工作超過18年，其中包括擔任金融業者Eswatini Nedbank Limited的總經理。

史瓦帝尼舊稱史瓦濟蘭（Swaziland），在該國，總理的權力有限，因為現任國王自1986年掌權以來，所有的部長都由他任命，他也同時掌控國會。

總部設在南非的民運組織「史瓦濟蘭團結網路」（Swaziland Solidarity Network，SSN）曾指控政府賦予總理特殊待遇，讓他搬到擁有較好醫療資源的國家。

根據史瓦帝尼的衛生部統計，這個位於非洲南部人口約120萬的國家，目前累計有6768人確診染疫，127人病故。

© 2020 AFP