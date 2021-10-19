史瓦帝尼關閉學校 聯合國籲尊重兒童權利

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（法新社紐約聯合國總部18日電） 非洲最後一個絕對君主專制國家史瓦帝尼面臨民主示威潮，宣布學校無限期停課。聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲史瓦帝尼當局，尊重兒童的權利。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在聲明中表示，他「正密切關注史瓦帝尼發展，其中包括他們在許多學校部署武裝維安部隊、針對學生抗議行動過度使用武力的報導，以及學校無限期關閉」。

聲明中還說，這些發展對兒童和年輕人有「不良」影響，聯合國「敦促史瓦帝尼政府確認維安部隊的行為，符合包括聯合國兒童權利公約（UNCRC）在內的相關國際人權標準」。

古特瑞斯表示，他譴責所有的暴力行為，並敦促各方和媒體不要發布虛假、（含有）仇恨言論，和煽動暴力的言論。

在史瓦帝尼這個過去稱為史瓦濟蘭的非洲內陸小國，學生示威抗議已持續數周，他們罷課要求免費上學，也呼籲終結現任國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）政權。

當局表示，學校16日起無限期關閉，該國前一天才因為民主派的遊行前往首都，讓網路斷訊了兩個小時。

在這起史瓦帝尼史上最嚴重的動亂中，警察和抗議民眾爆發衝突，至少28人因此喪命。

工會、反對黨、學生團體、民營的通勤巴士業者都參與了過去兩周來的最新一波抗議活動。

史瓦帝尼的公共運輸系統上周末仍舊癱瘓。

現任國王恩史瓦帝三世1986年起掌權，握有該國所有電信公司的股權。

他被批評在全球最貧窮的國家之一過着奢華的生活，也被控扼殺政黨。

他指控參與抗議的示威群眾，剝奪了兒童的教育（機會）。

© 2021 AFP