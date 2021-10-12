史瓦帝尼高中生抗議求民主 當局部署軍警嚇阻

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（法新社史瓦帝尼曼吉尼11日電） 非洲國家史瓦帝尼學生最近群起抗議，要求政治改革；民主運動團體今天表示，當局已經派遣軍警部署在各地學校，目的是為嚇阻學生的抗議活動。

舊名為史瓦濟蘭的史瓦帝尼，是非洲最後一個絕對君主專制國家，過去一個月來，高中生群起罷課，採取低調抗議活動。

學生主要訴求釋放兩位國會議員，兩人在今年初推動民主活動期間被捕。

民運組織「史瓦濟蘭團結網路」（Swaziland Solidarity Network）發言人魯克勒（Lucky Lukhele）告訴法新社，軍隊已派駐各地學校，目的是恫嚇學生，但學生並未退卻。

魯克勒稱，但今天當局加強行動，有17名學生包括一名7歲大孩童，在今天抗議活動中被逮捕。

軍方發言人證實了此一軍隊部署行動。

史瓦帝尼工會聯盟（Trade Union Congress of Eswatini）秘書長吉納（Mduduzi Gina）表示，學生只是訴求政治改革；他警告說，軍警入駐學校，將讓史瓦帝尼情勢更加惡化。

今年6月，公民與反對派團體在舊都曼吉尼（Manzini）和首都姆巴巴內（Mbabane）發動示威，洗劫店家和他人財產，國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）名下一些財產也受害。

這場史瓦帝尼史上最嚴重的動亂之一，在警方與抗議人士衝突之下，至少有27人喪生。

© 2021 AFP