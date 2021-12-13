史蒂芬史匹柏加持 西城故事榮登北美票房冠軍

（法新社洛杉磯12日電） 美國大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的「西城故事」（West Side Story），10日至12日大銀幕首映周末期間海撈約1050萬美元，登上北美冠軍。

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上星期冠軍、迪士尼動畫音樂奇幻片「魔法滿屋」（Encanto）下滑一個名次來到第2，進帳940萬美元，3星期累計票房來到7130萬美元。

排名第3的是索尼出品的「魔鬼剋星 未來世」（Ghostbusters: Afterlife），收入710萬美元。

英國大導演雷利史考特（Ridley Scott）最新犯罪劇情片「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）以410萬美元位居第4；迪士尼/漫威超級英雄片「永恆族」（Eternals）有310萬美元表現，排第5。

收入第6至第10名的電影依序為：「惡靈古堡首部曲：拉昆市」（Resident Evil: Welcome to Raccoon City），170萬美元；「大紅狗克里弗」（Clifford the Big Red Dog），130萬美元；「與選民共度聖誕節：信使」（Christmas with the Chosen: The Messengers），130萬美元；「沙丘」（Dune），85.7萬美元；「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage），85萬美元。

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