司法部提訴訟　力阻美國航空捷藍結盟

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（法新社華盛頓21日電） 美國司法部今天以會減少競爭、對旅客有害為由提起訴訟，阻止美國航空（American Airlines）與捷藍航空（JetBlue）結盟。

司法部長賈蘭德（Merrick B. Garland）在聲明中說：「在一個只有4家航空、控制超過8成國內飛航的業界，美國航空與捷藍的『結盟』，事實上是讓這個業界更進一步合並的空前操弄。」

6州與哥倫比亞特區的檢察長共同提出這場訴訟。

美國航空與捷藍公司在2020年7月航空業因疫情掙紮求存期間宣布結盟協議，這項協議將整並經波士頓與3座紐約機場的航線。

但賈蘭德表示，「如果放任」這項協議「持續，會造成費率更高、選擇更少、服務品質更低」。

訴狀提到美國航空是全球最大航空公司，與競爭者達美航空（Delta）、聯合航空（United）、西南航空（Southwest）幾乎壟斷美國飛航市場。

賈蘭德說，在無法完成先前併購的情況下，美國航空「積極尋找在美國與世界各地整並業界的策略」。

但美國航空執行長派克（Doug Parker）表示，這項結盟為「消費者帶來明顯好處」，「諷刺的是，司法部的訴訟想奪走消費者的選擇，阻止競爭，而非鼓勵競爭」。

© 2021 AFP