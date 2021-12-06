各國政府協助避免疫情衝擊 全球軍火商獲利成長

（法新社斯德哥爾摩6日電） 根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今天公布的報告，全球前幾大武器製造商多半避開COVID-19疫情造成的經濟低迷，去年連續第6年獲利成長。

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根據SIPRI報告，世界各國政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間持續軍購，部分國家也通過相關措施，協助他們的大型武器公司。

整體來說，儘管全球經濟萎縮3%以上，100大武器公司2019年獲利成長1.3%，來到5310億美元創新高。

前5大企業都是來自美國，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）以582億美元業績穩居榜首，最暢銷的產品包括F-35戰機和各式飛彈。

英國航太系統公司（BAE Systems）排名第6，是歐洲排名最高的企業；緊接在後的是3家中國集團。

在最大生產國中，只有法國和俄羅斯的公司去年業績下滑。

SIPRI在武器公司年度評估報告中說：「軍火商大多受到政府持續對軍事用品和服務的需求所保護。」

總部位於瑞典的SIPRI表示，這些公司受益於各國為經濟注入大量現金，以及推出具體措施協助軍火商，例如加速付款或安排訂單進度。

由於軍事合約通常橫跨數年，企業得以在這場公衛危機爆發之前獲利。

報告說：「然而，儘管種種因素，全球武器製造並非完全不受疫情影響。」

報告強調獲利成長率在2019年至2020年大幅放緩，並指出為遏阻病毒傳播而採取的措施影響了武器業供應鏈，如同其他經濟產業面臨的狀況。

© 2021 AFP