吉爾吉斯總統大選 民粹主義候選人可望輕鬆勝出

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（法新社吉爾吉斯首都比許凱克10日電） 前蘇聯加盟共和國吉爾吉斯今天舉行去年深陷政治危機以來的首場選舉，從監獄獲釋的民粹主義候選人賈帕洛夫可望在總統大選中輕鬆勝出。

賈帕洛夫（Sadyr Japarov）從監獄到總統大選領頭羊之路，是這個中亞國家政治命運劇烈改變的典型範例。和獨裁的鄰國相較，吉爾吉斯的政局不僅更變化莫測，也更加多元。

52歲的賈帕洛夫在去年10月暴動期間成為代理總統，如今批評者卻擔心，他的勝選，會讓吉爾吉斯走向前蘇聯地區普遍的強人政治。

選民今天上午8時（台北時間上午10時）開始進入投票所，晚間8時（台北時間晚間10時）投票所關閉後，預料隨即就會有初步結果出爐。

在首都比許凱克（Bishkek）的投票所，許多選民都說打算投給賈帕洛夫。69歲的巴夫洛瓦（Vera Pavlova）表示：「他打包票要提高薪水、退休金。」

巴夫洛瓦坦承對其他候選人所知不多：「根本沒看過他們的海報，只看到賈帕洛夫的。」

除了選出新總統，吉爾吉斯人也將在內閣制和總統制之間做出抉擇，而賈帕洛夫支持總統擁有更大權力。

© 2021 AFP