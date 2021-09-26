同婚是否該合法 瑞士舉行全民公投

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（法新社日內瓦26日電） 瑞士選民今天將參與公投，決定是否同意同性戀者結婚和領養小孩。聯邦政府與國會先前已經通過修法允許同婚，但右翼「瑞士人民黨」為首的反對者發起公投，試圖抵制。

投票所將開放到中午（台北時間26日晚間6時），數小時後結果就會出爐。

倡議團體Marriage Yes昨天敦促選民踴躍投票：「不要錯失良機，參與促進平等的歷史性舉措。」

根據調查，瑞士民眾5成3贊成同婚合法，2成7反對。這是市場研究機構gfs.bern在9月1日至9日調查1萬3261人後的結果。

gfs.bern8月2日至16日調查，發現贊成與反對比率各為5成5和2成。

民調顯示，部分基督徒與右翼民粹主義政黨「瑞士人民黨」（Swiss People's Party）支持者，是最可能反對同婚合法的族群。

1942年瑞士將同性戀除罪化，但多個地方與區域警察仍持續登記同性戀者，一些地方甚至直到1990年代初期都還這樣做。

瑞士同性伴侶現可登記為民事伴侶關係，每年這樣的伴侶關係約新增700對，但民事伴侶不能享有與結婚一樣的權利，包括取得公民資格、共同領養小孩等等。

歷經多年辯論和討論後，瑞士國會去年12月通過法案允許同婚，但遭到瑞士直接民主制度的挑戰，反對者集結5萬份連署，跨越舉辦公投所需門檻。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP