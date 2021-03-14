同繳大三元 字母哥比下衛少助公鹿客場勝巫師

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（法新社華盛頓13日電） NBA公鹿「字母哥」安特托昆博、巫師「衛少」衛斯布魯克今天同場演出大三元，但公鹿125比119踢館成功，收下3連勝。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿客場挑戰華盛頓巫師的比賽，公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）有33分、11籃板、11助攻的「大三元」演出，巫師雖有衛斯布魯克（Russell Westbrook）繳出42分、10籃板、12助攻的「大三元」成績，但少了因膝蓋酸痛缺陣的聯盟得分王畢爾（Bradley Beal），只能無奈吞下3連敗。

哈勒戴（Jrue Holiday）今天為公鹿貢獻18分，其中有10分是在關鍵的第4節獲得。巫師今天在第4節強力反撲，一度以119比119扳平戰局。

公鹿的密道頓（Khris Middleton）在比賽剩下32.9秒時兩罰俱中，接着又迫使切入的衛斯布魯克在終場前25秒發生失誤。

公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）說：「毫無疑問的，那就是比賽勝負的關鍵。當你們在說用防守留下勝利，那正是我們在做的事。」

「那是個犀利的切入，所以那個防守真的很出色，那是個重要的防守，且正是我們需要的。」

今天這場比賽，是安特托昆博連兩戰拿下「大三元」，這也是他本季第6次有「大三元」表現。

連同安特托昆博，公鹿此役有8人得分達兩位數。他們今天收下3連勝，在東區排在費城76人、布魯克林籃網之後，排在第3的位置。

© 2021 AFP