名人屢傳突破性感染 疫苗不實資訊充斥網路

（法新社華盛頓7日電） 一位已完整接種疫苗的公眾人物感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），社群媒體網站很快便湧現此事證明疫苗無效的說法；這個問題一直存在。

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從白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）、美國最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和美國喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）采檢呈陽性反應，到前國務卿鮑爾（Colin Powell）因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發症病逝，各個令人矚目的病例導致網路上出現大量不正確的訊息。

美國衛生當局表示，所謂的「突破性病例」原本就在預期之中，且不代表疫苗就沒有用，但有人主張疫苗沒用，不但會破壞信任，還會延緩接種工作，而在美國年幼孩童開始符合接種資格後，推動疫苗接種的工作仍相當重要。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數位取證研究實驗室編輯主任卡文（Andy Carvin）表示：「只要有突破性病例，非常擔心疫苗效力的人就會將其視為加重心中原有疑慮的另一個原因。」他形容這個問題是「懷疑的武器化」。

莎琪10月31日宣布自己染疫，將自己病情輕微歸功於疫苗，但她卻被一名擁有1萬2000多名追蹤者的推特（Twitter）用戶形容為「疫苗無效的鮮明例證」，而此人只是社群媒體上一些發表這類說法的其中一人。

前國務卿鮑爾的家屬10月宣布這位退役四星將領因COVID-19併發症病逝後，即便鮑爾本身罹癌，專家認為有礙疫苗效力，網路上也出現類似上述疫苗無效的指控。

大法官卡瓦諾及諧星克里斯洛克今年驗出病毒陽性反應，也推升疫苗無效的指控。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

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